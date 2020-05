Día Mundial del Asma en plena pandemia: que todos puedan respirar

por Mónica Martin

Desde 1998, el primer martes de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma. Y en 2020, hoy, 5 de mayo, llegó ese día. Y no es uno más, por el contexto peculiar de la pandemia de coronavirus en todo el planeta.

Promovido por la Iniciativa Global para el Asma (GINA), el hecho de darle a la enfermedad un recuerdo especial en el calendario global busca crear conciencia sobre el impacto del asma en la salud pública. Hoy, en el mundo, existen 235 millones de personas que padecen esta afección respiratoria y se sabe que, entre ellos, los niños son un segmento muy vulnerable. Cuando alguien tiene asma, su aparato respiratorio no funciona apropiadamente y la entrada y la salida del aire que inhala -y luego a su turno exhala- se ven dificultadas.

El clima, el contacto con el polvo, el humo o ciertos productos químicos son factores externos que pueden desencadenar un episodio asmático. Y hay síntomas bastante claros para detectarlo: un silbido al respirar, tos -sobre todo nocturna-, sensación de ahogo, opresión en el pecho y, a veces, secreción en las vías respiratorias. Una vez que se manifiesta y se diagnostica, el asma debe controlarse con un especialista que recomienda un tratamiento específico para cada paciente.

Se duplicará la cantidad de personas con asma en 2050

Cuando apareció el Covid-19, se alertó que alguien puede contagiarse a través de gotas de saliva o secreciones nasales. Por su enfermedad prexistente, los asmáticos fueron incluidos entre la población de riesgo. Inmediatamente, el comité asesor de la Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas (FUNDALER), difundió una serie de recomendaciones específicas: “Las personas con asma y alergias deben tomar las mismas precauciones cuando cualquier tipo de enfermedad respiratoria se está extendiendo en la comunidad. Deben realizar correctamente su tratamiento de base para un adecuado control, fundamental para disminuir el riesgo de complicaciones. Ante síntomas de asma, si necesitan asistir a un centro sanitario, deben llevar consigo su propio inhalador, su cámara espaciadora y su mascarilla para el uso de inhaladores”, enumera el comité que preside el Dr. Natalio Salmún.

Señala además que, “aunque las vacunas no protegen contra el 2019-nCoV, es muy conveniente vacunarse contra las enfermedades respiratorias para mantener una buena salud”. Entre ellas, se recomiendan especialmente la neumocócica y la vacuna antigripal. Y, por si fuera poco, aclaran cómo debe usarse correctamente un barbijo: lavarse las manos antes de manipularlo; al colocarlo, no dejar espacio libre entre la cara y la tela; no tocarlo mientras se lo tiene puesto; cambiarlo si se humedece y cuando uno se lo quita, que sea tirándolo para atrás de la cabeza, sin tocar la parte delantera del tapabocas.

Aunque la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria hizo público que “en 7 estudios provenientes de China que se han publicado desde enero a marzo de 2020, en 115 niños diagnosticados de COVID-19, solamente uno tenía asma”, casi todos los organismos tratantes de las enfermedades respiratorias enfatizan sobre la prevención.

Cuando GINA fue creado en 1993 por el National Heart, Lung, and Blood Institute (Estados Unidos) y la Organizacion Mundial de la Salud se convirtió en el proyecto internacional más importante que tuvo la enfermedad en su larga vida. Luego se unieron a GINA infinidad de organismos que hacen foco en el diagnóstico y tratamiento de afecciones respiratorias. Así, GINA difunde gran cantidad de material de estudio, dossiers informativos, respalda nuevos estudios, vincula el asma con el medio ambiente y procura reducir la morbilidad y la mortalidad de los asmáticos. De hecho, este año, con el fantasma del coronavirus en el horizonte, cambió su slogan de siempre, "Puedes Controlar tu Asma" por otro más tajante: "Basta ya de muertes por asma".

