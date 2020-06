Coronavirus: los chicos tienen más chances de complicaciones al tener una enfermedad de base

En menos de dos semanas, en Argentina ya fallecieron dos menores de edad por coronavirus. Ayer miércoles 10 de junio murió una niña de 7 años que estaba internada en el Hospital Garrahan, y se convirtió en la víctima fatal más joven del país. La anterior había sido registrada el 1º de este mes en Chaco, una adolescente de 14 años.

Las dos nenas tenían algo en común: presentaban una enfermedad preexistente al momento de contraer COVID-19 que las predispuso a sufrir complicaciones. La nena de 7 años padecía una fibrosis quística pancreática, mientras que la adolescente tenía lupus.

“Los chicos no son población de riesgo para el coronavirus pero tienen más chances de complicaciones al tener una comorbilidad. Según la literatura internacional, el 80 por ciento de los menores que han requerido cuidados críticos o han fallecido tenían una enfermedad de base. En ese aspecto se comporta igual que con los adultos, que con comorbilidades aumenta el riesgo”, explicó a PERFIL Angela Gentile, infectóloga y Jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y que forma parte del Comité de expertos que asesora a Nación y a la ciudad de Buenos Aires (MN: 49908).

Una nena de 7 años, la víctima más joven del coronavirus en Argentina

De este modo, se registraron dos decesos y hubo 6 que requirieron cuidados críticos. Argentina tiene entre un 10 y 12 por ciento de casos pediátricos del total de coronavirus, una cifra más elevada que la de la mayoría de otros países, cuyo registro oscila alrededor del 5. Esto se debe a las estrategias que se implementaron de testeos masivos en barrios vulnerables y asentamientos sobre todo en el área metropolitana.

“El programa DetectAR acudió a testear a los barrios vulnerables donde casi siempre hay muchas familias de gente joven, con muchos chicos. Esto hace que hayamos descubierto mucha población pediátrica prácticamente con un síntoma o asintomáticos que de no existir ese plan no los hubiéramos enganchado. Eso incrementó nuestro porcentaje, pero el 75-80 por ciento son leves”, apuntó Gentile. El resto son casos moderados, que si bien tienen un cuadro clínico leve se los llama así porque tienen una enfermedad de base.

Argentina tiene entre un 10 y 12 por ciento de casos pediátricos del total de coronavirus

¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener los chicos?

La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda que los chicos mayores de 3 años -tengan o no alguna enfermedad de base- usen barbijo a la hora de salir a la calle mientras exista el aislamiento o distanciamiento físico y no haya una vacuna eficaz. Este punto de corte etario, sin embargo, difiere en cada jurisdicción. Asimismo, deben mantener el resto de medidas preventivas, como la higiene de manos y la distancia.

En el caso de los chicos que presenten alguna comorbilidad, la recomendación está vinculada al tipo de afección que se padece, la evolución clínica y el estadio de la misma. “El pediatra o el especialista pediátrico realiza una indicación dependiendo un poco la enfermedad de base, no son todas iguales y por ende las instrucciones varían. No es no es lo mismo tener una leucemia con quimioterapia que ya estar en remisión", consignó Gentile.

Salidas recreativas para chicos: recomendaciones para mantener la seguridad

“Si clínicamente está bien y compensado puede hacer las caminatas saludables perfectamente, con distanciamiento, con barbijo y con todos los recaudos y los protocolos actuales. No es que estos chicos tengan que cumplir con un confinamiento estricto. Hay que ser cuidadoso con la indicación porque se debe tener en cuenta también la salud emocional”, advirtió Gentile.

En el caso de los recién nacidos, la ciudad de Buenos Aires implementó un protocolo a principios de mayo que sigue vigente. Dentro del mismo, se propicia el amamantamiento porque el virus no se traspasa por la leche materna, según lo divulgado hasta ahora.

“Los recién nacidos no tienen la necesidad de salir demasiado salvo para los controles de salud, vacunación o hacer los estudios pertinentes. No obstante, en este contexto por tres o cuatro meses los padres no los podrán llevar a eventos o reuniones más allá de que haya o no aislamiento”, indicó el médico pediatra Diego Montes de Oca (MN: 84881).

“Entiendo que ninguna familia está contenta por no poder presentar al resto de la familia a su hijo recién nacido pero por el momento no queda otra. Hoy en día con las videollamadas y las herramientas online podrán verlo y conocerlo de otra forma aunque no sea en vivo. Lo más importante es el bebé, hay que hacer todo pensando en él”, remarcó el especialista.

Ante cualquier duda, Montes de Oca va a realizar una charla para embarazadas o mamás recientes este viernes 12 de junio a las 19 horas. Se emitirá de forma online y gratuita a través del siguiente link: https://sforce.co/3gznyIG. El profesional va a brindar información referente a la llegada del bebé al hogar, cambio de pañales, calendario de vacunas, alimentación, lactancia y prevención de accidentes. En este contexto, el médico pediatra abordará también las cuestiones relacionadas con la COVID-19.

BDN/MC