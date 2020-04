Un estudio preliminar muestra que el remdesivir "puede bloquear" al coronavirus

por Florencia Ballarino

Los pacientes hospitalizados con casos severos de Covid-19 y compromiso pulmonar que recibieron remdesivir se recuperaron más rápido que pacientes similares que recibieron placebo, según un análisis preliminar de datos de un ensayo internacional patrocinado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), parte de los Institutos Nacionales de Salud (NHI), de los Estados Unidos.

"Los datos muestran que el remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación" de los enfermos de coronavirus, dijo el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca. Esto prueba "que una droga puede bloquear este virus", siguió.

El estudio (conocido como Adaptive COVID-19 Treatment Trial, or ACTT) comenzó el 21 de febrero e involucró a 1.063 pacientes de 47 centros de salud de EE.UU. y 21 de Europa y Asia. Se trata del primer ensayo clínico lanzado en los EE.UU. para evaluar un tratamiento experimental para Covid -19 y aún no fue publicado en una revista científica. .

“Los resultados preliminares indican que los pacientes que recibieron remdesivir tuvieron un tiempo de recuperación 31% más rápido que los que recibieron placebo”, indica el comunicado del NHI. Específicamente, el tiempo medio de recuperación fue de 11 días para los pacientes tratados con remdesivir en comparación con 15 días para los que recibieron placebo. Los resultados también sugieren un beneficio de supervivencia, con una tasa de mortalidad de 8% para el grupo que recibió remdesivir versus 11% para el grupo placebo.

El director del NIAID, Anthony Fauci, presentó al presidente Donald Trump los resultados del ensayo con remdesivir

Cautela. “El remdesivir es un antiviral de amplio espectro, una droga experimental que está en desarrollo y que se planteó inicialmente para el tratamiento del Ébola y después también se probó para MERS. Es un inhibidor de replicada de ARN polimerasa, una enzima muy importante en la replicación del virus. Es muy interesante, porque es un agente nuevo, distinto y potencialmente útil”, le dijo a PERFIL Waldo Belloso, medico infectológo y farmacólogo clínico.

Sin embargo, para el especialistas hay que interpretar estos resultados del estudio del NHI con mucha cautela “porque es un análisis interino de un ensayo que todavía no se publicó”. Hay varios estudios de investigación en curso, la mayoría de ellos promovidos por el laboratorio fabricante Gilead Sciences. Pero hasta ahora no hay ningún ensayo clínico que se haya publicado en su totalidad.

“Lo primero que se publicó en The New England Journal of Medicine es un estudio no comparativo de remdesivir donde mostraba alguna mejoría. Después hay un ensayo clínico que se hizo en China y se publicó en The Lancet que muestra que no había beneficio, aunque los pacientes que se habían incluido en ese estudio eran pacientes con la enfermedad más precoz. Y lo último es el estudio del NHI del que se dio a conocer un análisis interino. Este análisis muestra una fuerte tendencia a una mejoría, que los pacientes más graves tenían una mejoría respecto a la mortalidad y el tiempo de los síntomas comparado a no usar remdesivir”, explicó Belloso.

Cabe destacar que el remdesivir es un medicamento experimental, que no se encuentra aprobado en Argentina ni en ningún otro país del mundo por las agencias regulatorias. Es una de los cuatro tratamientos que se están probando como parte del ensayo internacional Solidarity de la OMS, del que también participa la Argentina. Aunque todavía no se se sabe si el medicamento va a estar disponible en el país para el ensayo, ya que el laboratorio fabricante Gilead Sciences ha limitado la disponibilidad de dosis para uso compasivo. De hecho, el comunicado del NHI detalla que la FDA “ha participado en discusiones sostenidas y continuas con Gilead Sciences con respecto a hacer que remdesivir esté disponible para los pacientes lo más rápido posible, según corresponda”.

