Restringieron ingreso de personas de Europa, China, Corea del Sur, Irán y EEUU

Con el objeto de hacer frente a la propagación del coronavirus COVID-19 en Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones impuso este jueves restricciones a personas que deseen viajar a nuestro país procedentes de los 27 países de la Unión Europea (UE), además de los Estados Unidos, China, Irán, Corea del Sur, Japón y el Reino Unido. La medida alcanzará a trabajadores migrantes, rentistas, pensionados, inversionistas, científicos y personal especializado, deportistas, artistas, religiosos, académicos y estudiantes, según se publicó en el Boletín Oficial.

La medida suspende “en forma transitoria, la tramitación de solicitudes de admisión como ‘residente transitorio’ de los extranjeros que se encuentren en el exterior y sean nacionales y/o provenientes de los países mencionados”. Además, suspende la “tramitación de solicitudes de residencia transitoria especial de los extranjeros que se encuentren en el exterior y sean nacionales y/o provenientes de los países mencionados y que deseen ingresar al Territorio Nacional con el objeto de realizar tareas remuneradas o no, en el campo científico, profesional, técnico, religioso o artístico”.

La medida está justificada oficialmente debido a que China, Corea del Sur, Irán, Japón, EEUU, El Reino Unido y “algunos estados de la Unión Europea y los países que conforman el espacio Schengen, se encuentran entre los más afectados por el contagio del nuevo coronavirus”. Horas antes de la emisión de esta medida, el gobierno había recomendado a los argentinos no viajar a esos países, los más afectados por el virus surgido en la ciudad china de Wuhan.

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves que será "obligatoria" la cuarentena para quienes lleguen a territorio argentino desde países con circulación de la enfermedad del COVID-19. "La persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", dijo el presidente en una entrevista, en la que advirtió que este aislamiento dejará de ser voluntario.

El gobierno admitió que la situación en torno al nuevo coronavirus "no era de esperar" en el país, debido a las altas temperaturas del verano. "El virus aparentemente se destruye con el calor, y la Argentina y América Latina están todavía en verano. Entonces lo que todos los infectólogos planteaban era que iba a llegar más tarde", señaló Fernández. "Nos llamó la atención, porque en todas las indicaciones que daba la Organización Mundial de la Salud (OMS) decía que el virus se propaga en condiciones de frío. No era de esperar que el problema se desate en una Buenos Aires con 30 grados de calor", sostuvo.

DS