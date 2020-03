América Latina en alerta: el coronavirus avanza y golpea los mercados regionales

América Latina está en "alerta máxima" ante la propagación del nuevo coronavirus en la región y los países implementaron medidas más drásticas, como la cuarentena obligatoria para quienes lleguen de países de Europa y Asia. Mientras tanto, los mercados financieros de la región registraron pérdidas este miércoles 11 de marzi, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de COVID-19 puede ser descrito como "pandemia".

— Brasil: la cifra de casos confirmados del COVID-19 se elevó a 52 y el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, solicitó al Congreso elevar sustancialmente el presupuesto de la cartera para poder enfrentar el desafío del nuevo coronavirus.

El ministro añadió que se produjo un aumento de los costos de los insumos utilizados en la prevención y el tratamiento, como los barbijos, cuyo precio aumentó un 1.800%. Sin embargo, aseguró que nada cambia por el momento en las medidas adoptadas en Brasil para enfrentar el virus, luego de que la OMS declarara situación de pandemia global.

En Brasil, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se desplomó 7,64 por ciento, hasta los 85.171 puntos, en una jornada en la que recibió los impactos del mercado externo con la declaración de la OMS. La bolsa suspendió este miércoles sus operaciones durante 30 minutos y aplicó el sistema "circuit breaker", luego de colapsar más de 10 por ciento. En tanto, el dólar aumentó 1,61 por ciento para cotizarse en 4,72 reales por unidad.

De acuerdo con el informe de la instancia del Ministerio de Economía, la revisión a la baja está relacionada con los efectos en la economía mundial y en Brasil por el brote del nuevo coronavirus.

— Chile: el Ministerio de Salud informó que fueron identificados seis nuevos casos del COVID-19, con lo que llegan a 23 en todo el país. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, detalló a periodistas que todos los casos tienen relación con "importación", por lo que el país se mantendrá en Fase 2.

— Bolivia: el gobierno interino apoyado por la oposición declaró emergencia nacional luego de confirmarse dos casos positivos de la enfermedad del COVID-19. Tras reunirse con alcaldes y gobernadores, la líder del gobierno interino, Jeanine Añez, informó que el objetivo de la medida es disponer de recursos económicos necesarios ante la emergencia.

Añez exhortó a la población a evitar el pánico, la especulación y asumir con responsabilidad las medidas de prevención del Ministerio de Salud para evitar contagios o posibles complicaciones. Sin embargo, la confirmación de los dos primeros casos generó una inusitada movilización y largas filas de personas en los negocios del país para conseguir cubrebocas, alcohol en gel, alcohol etílico y desinfectantes.

— Uruguay: el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se mantiene alerta ante el eventual ingreso al país del nuevo coronavirus y que hasta el momento no se registran casos de la enfermedad.

— Ecuador: el Ministerio de Salud Pública informó que retornaron de Ucrania los cinco estudiantes ecuatorianos evacuados previamente de la ciudad china de Wuhan el 20 de febrero pasado, quienes gozan de buena salud.

— Costa Rica: el número de casos confirmados del COVID-19 aumentó de 11 a 22, informó el Ministerio de Salud. La aparición de los nuevos casos también obligó al ministerio al cierre de tres centros educativos, por lo que ahora suman ocho en total.

Panamá: a 11 se elevó el número de casos del COVID-19, informó el Ministerio de Salud. Las autoridades de salud panameñas anunciaron la suspensión de la realización de ferias, cabalgatas, conciertos y actividades deportivas como medida para evitar el riesgo de aglomeración. También se anunció la suspensión temporal de clases en escuelas y universidades en zonas de la capital panameña, y en las escuelas a nivel nacional, como medida de prevención.

— El Salvador: el presidente Nayib Bukele declaró cuarentena para todo el territorio salvadoreño para prevenir una propagación del nuevo coronavirus en el país centroamericano, que a la fecha no registra casos confirmados.

Bukele dijo que el decreto que entraba en vigor de inmediato contemplaba la restricción de ingreso de extranjeros que no sean residentes o diplomáticos al país y la suspensión de clases durante los 21 días que durará la declaratoria. Actividades que impliquen aglomeraciones mayores a 500 personas, como partidos de fútbol o conciertos, también serán prohibidas durante el mismo lapso, apuntó el presidente, que subrayó que las actividades económicas continuaban al igual que el intercambio comercial con el exterior.

— Colombia: tras elevarse a nueve el número de casos confirmados, el presidente Iván Duque informó que se tomó la decisión de ordenar aislamiento obligatorio de viajeros que lleguen procedentes de China, Italia, España y Francia. "Dadas las implicaciones de cuarentena por parte de China, Italia, España y Francia, el gobierno adopta el aislamiento preventivo de personas provenientes de dichos países para proteger la salud colectiva", escribió Duque en Twitter.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó en rueda de prensa que esta estrategia es absolutamente necesaria y que aplica para viajeros que provengan de estos países aunque hayan hecho escala en otros lugares. Advirtió que las personas nacionales y extranjeras que incumplan esta orden tendrán que enfrentar las sanciones y multas establecidas en el código penal por atentar en contra de la salud pública en territorio colombiano.

El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia reportó una caída de 4,76 por ciento, hasta las 1.295,46 unidades. Durante el miércoles la acción más negociada fue la de Ecopetrol, mientras que la más desvalorizada fue la de Avianca, con un descenso de 14%. El precio del dólar en Colombia registró hoy miércoles un nuevo récord al cotizarse en un precio promedio de 3.836,21 pesos por unidad, influido también por el anuncio de la OMS.

— Perú: el presidente Martín Vizcarra aprobó una serie de medidas especiales que buscan "reducir" la propagación del nuevo coronavirus en el país, donde la cifra de confirmados se elevó a 15. Una de las medidas es transferir unos US$ 30 millones al Ministerio de Salud para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria.

El gobierno decidió además postergar el inicio del año escolar hasta el próximo 30 de marzo, medida que incluye a colegios privados y públicos, y también que se dispuso una emergencia sanitaria, que "dicta el aislamiento domiciliario de toda persona que entre al país proveniente de Italia, España, Francia y China, por un periodo de 14 días".

Cuarentena preventiva por coronavirus: a quiénes alcanza y en qué consiste

— Argentina: el presidente Alberto Fernández, informó que será "obligatoria" la cuarentena para quienes lleguen a territorio argentino desde países con circulación de la enfermedad del COVID-19. "La persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", dijo.

Nuestro país confirmó hasta el momento 21 casos de COVID-19, uno de ellos que terminó en deceso y todos importados por residentes que regresaron al país sudamericano tras viajar a Europa. El Ministerio de Salud dijo que "a la fecha, Argentina no registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus" y que "el país se encuentra en máxima alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna".

El ministro argentino de Salud, Ginés González García, afirmó que el nuevo coronavirus "inexorablemente va a terminar en circulación local".

Por lo pronto, la Secretaría de Deportes de Argentina suspendió durante marzo las competencias internacionales, que por el momento no incluyen al fútbol, a raíz del nuevo coronavirus. El subsecretario del área, Daniel Díaz, informó que se pospusieron el Campeonato Sudamericano de natación, la Copa del Mundo de espada, el Grand Prix de atletismo y el Preolímpico de boxeo. En tanto, el Gran Premio de Argentina de Motociclismo MotoGP fue reprogramado para el 20, 21 y 22 de noviembre.

La jornada financiera argentina cerró este miércoles con una caída de sus acciones superior al 4 por ciento y un índice Riesgo País que alcanzó los 2.971 puntos básicos. Tras un rebote posterior al "lunes negro", el índice Merval volvió a descender un 4,30 por ciento a 31.419,60 unidades, motivado por un fuerte retroceso en los valores de firmas metalúrgicas, financieras y energéticas.

Según analistas financieros, la caída tras el rebote del martes se explica por el contexto internacional sumado a la incertidumbre que pesa en los mercados acerca de las condiciones que ofrecerá el gobierno argentino para reestructurar la deuda soberana.

DS