Contra la especulación, el gobierno regula el precio de venta del alcohol en gel

El Gobierno nacional emitió este jueves una resolución mediante la que se ordena la retrocesión del precio de venta al público del alcohol en gel a los precios que estaban vigentes el 15 de febrero. La medida, tomada horas después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una pandemia el brote del coronavirus COVID-19, además congela el precio de este artículo de higiene durante tres meses.

“Frente a la situación planteada y a los fines de asegurar la protección sanitaria y evitar situaciones de contagio, es menester asegurar el acceso del alcohol en gel -en todas sus presentaciones- en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de la población”, asegura el documento, firmado por la Secretaría de Comercio Interior.

La resolución establece “la retrocesión transitoria del precio de venta del alcohol en gel -en todas sus presentaciones- cuya comercialización se encuentre autorizada en el territorio nacional, a los valores vigentes al día 15 de febrero de 2020”. Estos precios “no podrán ser alterados durante un período de noventa (90) días corridos” a partir de hoy, dice el documento publicado en el Boletín Oficial.

La resolución intima “a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos” a que aumenten la producción de estos productos “hasta el máximo de su capacidad” con el objetivo de garantizar el stock. La orden ministerial busca “procurar el acceso a insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas”, indica el documento.

El ministerio cree que es necesario “extremar la más activa intervención de las autoridades ante la situación excepcional derivada de la crítica situación sanitaria provocada por el coronavirus” y dijo que las autoridades del gobierno deben “coordinar esfuerzos” para “mitigar los efectos perjudiciales de esta situación epidemiológica” en el país.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández dijo que será "obligatoria" la cuarentena para quienes lleguen a territorio argentino desde países con circulación de la enfermedad del COVID-19. "La persona que cumple la cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", dijo.

Argentina confirmó hasta el momento 21 casos de COVID-19, uno de ellos que terminó en deceso y todos importados por residentes que regresaron al país sudamericano tras viajar a Europa. El Ministerio de Salud dijo que "a la fecha, Argentina no registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus" y que "el país se encuentra en máxima alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna".

DS