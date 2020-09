Terapistas con Alberto Fernández: "La apertura es una invitación al desmadre"

El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles en la Residencia de Olivos a un grupo de terapistas y trabajadores de salud, quienes le contaron al jefe de Estado sobre el trabajo que desarrollan en el marco de la pandemia de coronavirus y alertaron que "el sistema sanitario llegó al límite".

"Hay un riesgo cierto de saturación. El sistema sanitario llegó al límite, no damos más. La única posibilidad de evitar un desastre es bajar el número de contagios, y no hay otra herramienta más que el aislamiento. La apertura es una invitación al desmadre", resaltó el médico y miembro de la Sociedad Argentina en Terapia Intensiva (SATI) Arnaldo Dubin, matrícula MN 54527.

Tras participar del encuentro con el Presidente, Dubin advirtió que "el sistema sanitario está al máximo, está estresado", y precisó: "No puede mejorar más, no es cierto que haya resto". El especialista también apuntó fuerte contra los números de ocupación de camas de la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión, que comenzó a las 16:30 y se extendió por casi una hora, se produjo luego de que este martes la Sociedad Argentina en Terapia Intensiva (SATI) difundiera una carta abierta con críticas al trato que recibe el sector. "No podemos más, nos están dejando solos", recalcaron los integrantes de la SATI, y también afirmaron: "Sentimos que estamos perdiendo la batalla".

Asimismo, tras la reunión, Dubin manifestó: "La tan fustigada cuarentena ha salvado decenas de miles de vida en el país. El aislamiento permitió que la enfermedad se desarrollara lentamente, el sistema sanitario se fortaleció y los pacientes pudieron ser tratados exitosamente. Por eso la mortalidad ha sido tan baja en la Argentina, por eso, incluso teniendo más contagios que el Reino Unido, tenemos decenas de miles de muertos menos. Es un éxito rotundo de la política sanitaria que se implementó en la Argentina".

"En el AMBA la situación sigue siendo muy grave. Algunos sostienen que estamos en una meseta y que esto nos da tranquilidad. No estamos de acuerdo con eso. Es una meseta con muchos casos. Hay un riesgo cierto de saturación del sistema sanitario. Tenemos una sobrecarga de trabajo enorme. Estamos agotados físicamente, exhaustos en lo psicológico, cometemos errores, nos enfermamos, hay compañeros que han fallecido. Los resultados del funcionamiento de la terapia intensiva no es la misma", expresó.

En esa línea, siguió: "La letalidad está aumentando, aún dentro de valores que son mejores que en el resto del mundo. Me preocupa que esto tenga que ver con la saturación creciente de la terapia intensiva".

En cuanto a la reacción del mandatario, contó: "El presidente está muy preocupado por la situación, ha manifestado claramente que su objetivo es preservar la vida de los argentinos y nos dio todo su apoyo".

Por otro lado, apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires por los datos: "El sistema sanitario está al máximo, está estresado, no puede mejorar más, no es cierto que haya resto, no es cierto que la ocupación de las camas de terapia intensiva en la Ciudad sea del 60%. En nuestros relevamientos, en una muestra de alrededor de 30 hospitales públicos y privados, es de alrededor del 90%. Estamos cerca de la saturación".

"La velocidad de ingreso a terapia intensiva no es la misma que la del alta. Los pacientes con COVID-19 tienen internaciones prolongadas, con un promedio de dos a tres semanas, y hay enfermos que están hasta meses", agregó.

Finalmente, pidió volver al aislamiento y apuntó contra las aperturas: "La terapia intensiva llegó al límite, no damos más. La única posibilidad de evitar un desastre, es bajar el número de contagios y no hay otra herramienta más que el aislamiento. La apertura es una invitación al desmadre".

De la reunión también participaron el ministro de Salud, Ginés González García, la epidemióloga María Martha Iglesias, la kinesióloga Claudia Mendoza, el emergentólogo Alfredo Calixto Ramos, la promotora de salud Rocío Beatriz Domecq, el jefe de Clínica del Hospital Posadas Pablo Díaz Aguiar, la kinesióloga y psicóloga Liliana Coulatti y la psicóloga y operadora terapéutica Paola Lucero.

También estuvieron presentes la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, y la directora de Enfermería del Ministerio de Salud, María Donatila Gómez Marquisio.

