El drama de Daniel Passarella: qué son las enfermedades neurodegenerativas y cómo se manifiestan

Daniel Passarella, el reconocido ex futbolista argentino de 69 años, sufre una compleja enfermedad neurodegenerativa, según contó uno de sus allegados a la prensa. Esto le ocasiona no solo secuelas físicas, sino también dificultades cognitivas. “No es más el que conocimos”, dijeron.

El diario Olé consignó además que el jugador que lideró a la Selección Argentina en el Mundial 1978 "sufre hoy un proceso de deterioro cognitivo similar al que vivió su papá", por el que precisa asistencia y acompañamiento para muchas de sus actividades.

Se llama “enfermedades neurodegenerativas” a un grupo de enfermedades cerebrales que tienen diversidad de manifestaciones clínicas y neurológicas, y que actualmente no tienen cura sino solo tratamientos paliativos, ya que son irreversibles.

Daniel Pasarella tiene 69 años.

Entre ellas se puede nombrar el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, Huntington, Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y Demencia frontemporal. La edad para todas ellas es el factor de riesgo principal, y si bien en la mayoría de los casos se desconocen las causas, algunas pueden deberse a mutaciones genéticas.

“Pueden afectar al movimiento, el lenguaje, la memoria, el razonamiento, y muchas otras capacidades, derivando en una progresiva pérdida de autonomía”, detalla la Fundación Pasqual Maragall, dedicada a la investigación sobre el Alzheimer, una de las más conocidas dentro de este tipo de enfermedades.

Desde la institución se detalla que todas ellas tienen en común “un proceso progresivo de degeneración y muerte neuronal en el cerebro y/o otras partes del sistema nervioso central o periférico”, y se distinguen por las áreas cerebrales afectadas, lo que conlleva “síntomas y evoluciones diferentes” en cada caso.

También, en ocasiones, las enfermedades neurodegenerativas pueden tener síntomas o alteraciones similares, y en estos casos eso dificulta aún más la obtención de un diagnóstico preciso, que puede cambiar a lo largo de los años de acuerdo a la evolución del paciente.

Una de las particularidades que une a todas estas enfermedades neurodegenerativas es que se caracterizan por un largo periodo previo a la manifestación de los primeros síntomas. “Es decir, una fase preclínica, silenciosa, en la que se van produciendo cambios cerebrales que pasan inadvertidos hasta que se inician los síntomas, que se irán desarrollando en cascada durante años”, detalla la fundación con sede en Barcelona.

En ese sentido, tienen también en común la progresiva discapacidad y, por lo tanto, una necesidad de cuidado y dependencia de terceras personas. Esto se conoció sobre el estado de salud del ex presidente de River, a raíz de que alguien de su entorno dijera que en los últimos años "no podría haberse hecho cargo de ningún trabajo" por los síntomas que presenta y que, si bien no serían permanentes, sí los tiene cada vez con mayor frecuencia.

Las principales enfermedades neurodegenerativas: características y síntomas

Alzheimer. “Es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente y la principal causa de demencia. Tiene un conjunto de síntomas cognitivos y conductuales con un claro impacto funcional, mermando progresivamente la autonomía y de la persona que la padece”, detalla la Fundación Pasqual Maragall.

Parkinson. “Es el paradigma de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con los trastornos del movimiento. Los tres síntomas principales son el temblor, el enlentecimiento de los movimientos y la rigidez muscular. Estos se acompañan de distintas alteraciones del estado de ánimo o de la conducta”, explica la institución.

Huntington. A diferencia de la mayoría de estas enfermedades “su causa es genética y por lo tanto es una enfermedad hereditaria”. Los síntomas pueden darse a cualquier edad “pero normalmente suceden entre los 30 y los 40 años”. Uno de los más característicos son los movimientos llamados “coreicos”, que son movimientos involuntarios, bruscos, rápidos y que la persona no puede controlar”.

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Es una enfermedad neurodegenerativa “rara” (de muy poca frecuencia) y afecta a las neuronas del cerebro y de la médula espinal. Puede manifestarse a cualquier edad, pero con mayor frecuencia entre los 55 y los 75 años.

“De forma gradual, todos los músculos de control voluntario se verán afectados, provocando una pérdida progresiva de fuerza y de capacidades motoras, repercutiendo en el movimiento, el habla y, en último término, la respiración”, señala la información del sitio especializado.

Demencia frontemporal. Es una enfermedad neurodegenerativa “menos frecuente que la enfermedad de Alzheimer y que suele manifestarse en edades más tempranas, antes de los 65 años”.

Entre los síntomas se ubican “los comportamientos impulsivos o socialmente inapropiados, pérdida de empatía, o trastornos del lenguaje caracterizados por una progresiva dificultad para expresarse o para entender el significado de las palabras”.

Lo que se conoce respecto de la evolución y expectativa de vida de todas estas enfermedades es muy relativo, ya que puede ser “de hasta 20 años o más” tras la manifestación de los primeros síntomas.

