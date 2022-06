La emoción desbordó el evento solidario de Esteban Bullrich: "No le doy descanso a la ELA. Voy a encontrar una cura"

Bajo el nombre “La vida es hoy”, Esteban Bullrich realizó un emotivo evento con el objetivo de recaudar fondos para crear el primer centro argentino especializado en atención a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la afección que le diagnosticaron el ex senador hace poco más de un año.

El evento solidario, conducido por José del Río, secretario general de La Nación, tuvo lugar en el Estadio Movistar Arena a partir de las 19hs, a sala llena con más de 3 mil espectadores y una recaudación total de 25 millones de pesos. La cantante Silvina Moreno fue la encargada de abrir las presentaciones especiales.

A sala llena. Esteban Bullrich fue el protagonista de una noche donde 3500 personas se unieron para recaudar fondos y avanzar en el tratamiento de la ELA.

A Moreno le siguió Mateo Salvatto, fundador de la empresa que desarrolló la app “Háblalo”, la cual le facilita la comunicación a más de 100 mil personas con dificultades del habla, entre ellas el ex senador.

“Hay un futuro tremendo si queremos perseguirlo, Esteban es ejemplo de eso. Mi deseo es que nos vayamos de acá sabiendo que vivimos en un país que lo puede todo. Estamos todos acá reunidos con la intención de financiar la creación del primer centro especializado de ELA. No es menor”, señaló el joven emprendedor.

El protagonista de la noche, Esteban Bullrich, se hizo presente a las 21hs junto a su esposa María Eugenia Sequeiros y sus cinco hijos. “Que noche. Impresionante”, expresó Sequeiros frente al estadio repleto.

Esteban Bullrich: “Resignarse es perder la oportunidad de vivir, yo vivo creyendo que voy a sanar”

“Siento mucha alegría profunda, del corazón, de gente buena que nos acompaña desde el principio y los que se sumaron. Esteban les movió algo en su corazón”, agregó la esposa de Bullrich y aseguró que él “vive siempre con una sonrisa. No le escapa a la vida” y que “son felices a pesar de los malos momentos y los llantos”.

Al ser consultado con respecto a su enfermedad, el ex senador respondió: “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”.

“Recibir tanto amor emociona, por supuesto. Pero nunca dudé del éxito de reunir esfuerzos para el éxito común. No pasa lo mismo en el Gobierno. No juntan esfuerzos. El poder les hace creer que se puede todo, y no se puede todo. Ellos tienen que servir, no servirse”, enfatizó Bullrich.

Día Mundial de la ELA: Esteban Bullrich reclamó una cura para la enfermedad y terminar con las "burocracias"

A su vez, el evento contó con la presencia de Marcela Capuano, paciente con ELA desde hace nueve años, y Carlos Páez Vilaró, sobreviviente de la tragedia de los Andes, quienes dedicaron unas palabras tanto para Esteban Bullrich como para todas las personas que conviven con la enfermedad.

Entre los 3500 presentes que estaban en el lugar se pudo ver al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a los diputados Diego Santilli, Cristian Ritondo y Gerardo Milman, al ex Puma Gonzalo Longo, al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y a la conductora Cecilia “Caramelito” Carrizo, cuyo hermano falleció de ELA.

El cierre de la noche quedó en manos de Diego Torres, quien interpretó su canción “Sueños” frente a todos los asistentes del evento. “La vida es hoy. Tenemos que estar agradecidos. Vivimos distraídos. Y debemos agradecer y aprovechar el día a día al máximo. Sacarle el jugo a la vida. La vida es hoy, más que nunca”, concluyó el artista.

AS./fl