Aborto: Alberto Fernández dijo que enviará el proyecto antes del 30 de noviembre

El presidente Alberto Fernández aseguró, en diálogo con Radio Con Vos, que enviará al Congreso el proyecto referido al aborto legal “antes de que concluya el período ordinario". Esto quiere decir que la iniciativa basada en la interrupción voluntaria del embarazo será abordada antes de la llegada del 30 de noviembre.

El jefe de Estado destacó que "no es blanco y negro, es una opción, para la mujer que lo necesite" dejando en claro que la introducción del proyecto al parlamento no se vio motivada por intenciones políticas o partidarias si no que, más bien, busca sumar una "herramienta" más en materia de salud. A su vez, recordó que "no es una lucha entre pañuelos verdes y pañuelos celestes", sino "un tema que hay que resolver".

Según información publicada por la agencia de noticias NA, el líder argentino llamó, durante la entrevista radial, a que “podamos discutir desde el punto de la salud pública”. Reconoció "que se despenalice el aborto no significa que el aborto sea obligatorio". "Debe ser un debate respetuoso" poniendo el énfasis en el uso de la ley misma a consciencia y según necesidad y/o elección propia, agregó.

Al ser consultado sobre la cantidad de representantes en ambas cámaras que apoyarían el proyecto, Fernández evitó brindar precisiones ya que no las tiene. Por lo tanto, el presidente espera que, cualquiera sea la decisión que se tome dentro del recinto, esté basada en un debate profundo, nutrido e integrado por todos los sectores. En el intento de sanción del proyecto de ley en 2018, el Senado rechazó su promulgación con 38 votos negativos y 31 a favor.

El proyecto oficial de legalización de interrupción voluntaria del embarazo está listo desde hace unos meses atrás. Sin embargo, el Gobierno Nacional, atestado de problemas relacionados con la pandemia y la crisis económica, prefirió retrasar el debate de la ley para cuando el escenario general estuviese más “estable”.

Habiéndose debatido el proyecto dos años atrás, la discusión entre diputados y senadores y exposición de puntos de vista particulares no será tan extensa.

