Ginés González García: "No estoy de acuerdo con que se vacunen famosos"

El ministro de Salud, Ginés González García, criticó la propuesta de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sobre que famosos se apliquen las dosis de la vacuna contra el coronavirus para incentivar a la vacunación.

"No estoy de acuerdo con que se vacunen famosos", dijo aunque aclaró que la funcionaria "no quiso decir eso".

"Queremos construir consenso, responsabilidad. El individuo es el principal beneficiado, también la sociedad. No estoy de acuerdo con que se vacunen famosos, Carla Vizzotti no quiso decir eso. No creo que sea una categoría. Nosotros aplicamos una política de equidad distributiva en respiradores, tests, todo. Hemos hecho política sanitaria y no partidaria", expresó en el canal TN.

En cuanto a las vacunas que podrían llegar a Argentina, señaló: "Hay varias vacunas en fase 3, negociamos con 5 laboratorios. Pfizer, ayer, le pidió a la ANMAT de Estados Unidos dos meses más para ver los efectos de la vacuna. En el caso de Oxford, está sobre el final y lo verá la Agencia Europea".

Más vale un influencer posteando que cien funcionarios hablando

"Lo que dijimos nosotros: mi miedo era el que el hemisferio norte tuviera mucha prioridad y al final no fue así, se hicieron los acuerdos con los laboratorios. Se debe quedar tranquilo el pueblo argentino. Es muy positivo lo que sabemos de la vacuna rusa", agregó.

En esa línea, continuó: "Es una obligación cívica, moral y política, la de los organismos regulatorios, para que la vacuna sea óptima. Fase 1 y 2, prueban que no hace daño, fase 3, es la efectividad. Son buenos los números de inmunidad. No puedo decir el tiempo que durará la evaluación de la ANMAT porque depende de los papeles que presentaron los laboratorios. No habrá burocracia que se interponga".

"Compramos 380 millones de dólares en vacunas. Mucha gente no se vacunó por la pandemia, tenemos niveles de inmunidad bajos y preocupantes. Las logísticas de las vacunas son distintas. Todavía los proveedores no fijaron precios. La vacuna de Astrazeneca la inventó Oxford, que no cobra patente y Astrazeneca no cobra elaboración. La logística es un tema", dijo.

Ginés tras el hisopado a Alberto: "Es muy difícil que el presidente pueda hacer aislamiento"

Asimismo, comentó: "Estamos trabajando con la Armada para la vacunación. Trabajamos con las provincias. Hay que cuidar la vacuna y redistribuirla. Los laboratorios proponen trabajar con hielo seco para transportar las vacunas. Para la gente será gratis, lo paga el gobierno argentino. Será voluntaria la vacuna. La dejaremos fuera del calendario de vacunación. Mientras más personas nos demos la vacuna, significa cortar la cadena de transmisión. Ninguna vacunación se vacuna para toda la población".

"No se podrá elegir la vacuna. Vamos a tener un sistema de registro fuerte. Buscamos que la población será nominada. La vacuna será territorial. Haremos seguimiento a varios vacunados para saber cómo evolucionan, qué niveles de anticuerpos", concluyó.

EuDr / DS