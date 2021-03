Agencia Europea del Medicamento desaconseja autorizar con urgencia la vacuna Sputnik V

Christa Wirthumer-Hoche, presidenta del Consejo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), "desaconseja encarecidamente" que se emita una autorización urgente para la vacuna rusa, la Sputnik V, contra el COVID-19. El 4 de marzo comenzaron con la revisión de la vacuna en el EMA, donde se espera que el veredico la apruebe o no.

Durante una entrevista en el canal de televisión austríaco ORF, Wirthumer-Hoche afirmó: "Necesitamos documentos que podamos revisar. Por el momento, no tenemos datos sobre los efectos secundarios de los vacunados".

Aconsejando a la Unión Europea a esperar la aprobación de la Sputnik V, la presidenta de la Agencia Europea de Medicamentos destacó: "Estamos a oscuras y por eso desaconsejo encarecidamente que se emita una autorización nacional con carácter de urgencia".

La semana pasada se inició el proceso de revisión en la entidad europea, quienes recibirán información de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo sobre la vacuna rusa, lo que podría terminar en su aprobación si es que reúne la evidencia clínica necesaria.

En relación a esto, Wirthumer-Hoche aclaró que "es posible que tengamos Sputnik V en el mercado en el futuro, cuando se hayan investigado los datos apropiados. La revisión en tiempo real ya ha comenzado en la EMA".

Por otro lado, el ministro de salud de Italia, Roberto Speranza, afirmó que se encuentra abierto a la opción de la vacuna Sputnik V "siempre que los controles de las agencias relevantes sean exitosos; estamos listos para colaborar con las autoridades rusas para fortalecer la producción. Las barreras nacionalistas no tienen sentido", subrayó.

