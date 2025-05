La Fundación CONIN, dedicada desde hace más de tres décadas a la prevención y tratamiento de la desnutrición infantil en Argentina, atraviesa una situación económica crítica que la obligó a suspender servicios esenciales en sus centros de Mendoza, afectando a más de 500 niños de toda la provincia. Así lo informó su fundador, el doctor Abel Albino, quien precisó que la falta de fondos afecta la continuidad de la atención integral a chicos en situación de vulnerabilidad.

A través de un video en redes sociales y su página web, Albino llamó a la solidaridad con una "colaboración mensual", resaltando las dificultades por la falta de fondos: "Hoy necesitamos ayuda. No puedo pagar los sueldos de nuestro personal, que es altamente calificado. Tuvimos que cerrar servicios como fonoaudiología, psicopedagogía, odontología, porque no podemos sostenerlos ni adquirir el equipamiento necesario". "¿Nos pueden donar lo que cuesta medio tanque de nafta por mes? ¿O una caja de leche de un kilo? Eso es lo que necesitamos", pidió.

En la filmación, también compartió algunas estadísticas de la labor que lleva a cabo CONIN desde hace 32 años "para quebrar la desnutrición infantil en toda la República Argentina", la cual ha "comenzado a extenderse al resto de América Latina". "En este tiempo, ya recuperamos 45.500 chicos en nuestros centros de prevención. Además, en nuestro centro de tratamiento, único en el país, ubicado en Mendoza, recibimos derivaciones de niños desnutridos graves provenientes de todas partes de la Argentina", indicó. "Estos casos tienen una mortalidad del 28%, es decir, podrían haber muerto 800 chicos, pero en 23 años, gracias a nuestro trabajo junto al hospital, solo falleció uno", subrayó.

Uno de los factores que agravó el escenario fue el incumplimiento de un convenio por parte del Gobierno de Mendoza, según consignó Albino. “Cumplimos nosotros con el convenio atendiendo a los chicos que nos derivan, pero ellos no cumplen con el suyo, pagándonos en tiempo y forma”, denunció en diálogo con Infobae.

Sobre los dichos de la ministra Sandra Pettovello respecto a que CONIN sería un ente designado por el Gobierno nacional para la distribución de ayuda social, Albino fue claro: “Eso lo hacemos cuando lo piden, pero nosotros atendemos niños desnutridos. Esa es nuestra función específica”. Consultado sobre si actualmente reciben asistencia económica de Nación, respondió que “por ahora, no”. En paralelo, negó que haya evaluado el cierre de la organización no gubernamental.

En sintonía con sus dichos, la directora asistencial de CONIN, Gabriela Sabio, manifestó que atraviesan "una crisis muy difícil". "Las áreas de gestión y dirección médica de todos los centros hemos tenido que dejar de hacer nuestro trabajo y ahora estamos abocados a la atención de los chicos. Vamos atendiendo los casos con mayor urgencia y prioridad sanitaria o alimentaria”, explicó a Los Andes.

Según detalló, la mala situación se remonta a la pandemia, cuando no se actualizaron los montos de las donaciones, a lo que se le sumó la profunda crisis económica nacional y el ajuste fiscal del gobierno libertario. “Los recursos disponibles, afectados por la inflación y los aumentos pactados en paritarias, no fueron suficientes para cumplir con nuestras obligaciones”, sostuvo la médica.

“Había varios puestos vacantes. Se han producido renuncias por el atraso del pago de salarios. No hemos podido pagar marzo ni abril. Muchas personas no pueden seguir trabajando con nosotros. Esto afecta directamente a los más de 500 niños de la provincia que dependen del programa”, agregó.

En ese sentido, contó que llevan "dos años con problemas con la masa salarial, cubriéndola con donaciones extraordinarias". "Veníamos pagando tarde, pero dentro del mes en curso. Este año no hemos logrado esas donaciones excepcionales y eso nos dejó sin margen”, manifestó.

Justamente, las donaciones representan el 90% de los ingresos de la organización. Si bien no se retiraron los socios, los montos no se incrementaron acompañando al aumento de los precios, lo que dificultó el desarrollo de CONIN. “Primero con la pandemia, luego con la inflación y el ajuste de 2023 y 2024. No fue posible pedirles más a los socios, y los costos salariales subieron muchísimo. El empobrecimiento fue del 70% en los últimos meses”, puntualizó.

Al respecto, las donaciones sirven para cubrir solamente el 30% de lo necesario para sostener las operaciones. “Nuestros socios cubrían la nómina de sueldos para todas las acciones. Hoy, no llegamos ni al 30%. Es una situación insostenible”, subrayó Sabio.

Sumado a esto, indicó que la situación no solo afecta de manera económica, sino de forma anímica: “Ha sido un desgaste total. Se ha producido un atraso que impide afrontar el pago de salarios y eso nos hace perder a nuestros profesionales, que son altamente capacitados”. Y remarcó que “Conín no es solo leche. Nuestras acciones son mucho más amplias que lo nutricional. Trabajamos en el desarrollo integral del niño”.

La Fundación CONIN fue creada el 4 de septiembre de 1993, inspirada en el modelo chileno diseñado por el doctor Fernando Mönckeberg, basado en tres pilares: educación, asistencia e investigación. En Mendoza, la organización cuenta con dos centros modelo: el Centro de Recuperación Nutricional (CRN) y el Centro de Prevención de la Desnutrición y Promoción Humana (CPP). Ambos han servido de ejemplo para replicar su trabajo en más de cien centros franquiciados en todo el país.

Los niños de entre 0 y 5 años que asisten a los centros de CONIN reciben diagnósticos nutricionales, sociales y de desarrollo psicomotor, a la vez que participan de un programa integral que incluye atención temprana, psicopedagogía, fonoaudiología y kinesiología. Sin embargo, muchos de estos servicios se encuentran comprometidos por la falta de recursos.

La campaña en redes sociales impulsó donaciones: "Este salto es muy importante"

Luego de que trascendiera el video de Albino y que algunos portales recogieran la noticia, CONIN sumó en apenas una semana más del 30% de los aportantes que necesita para salir de la situación crítica que obligó al cierre de áreas clave, la renuncia de profesionales y la atención colapsada de más de 500 niños vulnerables. En ese sentido, más de 600 nuevos socios decidieron sumarse de forma sostenida a la causa.

“Estamos muy contentos y agradecidos con la gente. Hacía muchos años que no se producía una semana de tanta incorporación de socios nuevos. Esto no ocurría desde hace más de 20 años, quizás desde la época de la niña Bárbara”, manifestó Diego Álvarez, director ejecutivo de la Fundación, en diálogo con Los Andes.

La campaña impulsada en redes sociales generó respuestas positivas. De esa manera, la gran mayoría de los nuevos socios decidió aportar de forma mensual y sostenida, con un monto promedio de 17.000 pesos. “Tenemos donaciones desde los 4.000 hasta los 30.000 pesos. Antes de esta campaña, el promedio de los aportes era de apenas 6.500 pesos. Este salto es muy importante”, destacó Álvarez.

El dato más alentador es que menos del 10% de quienes se sumaron donaron por única vez. “El resto se comprometió con un aporte mensual. Eso nos permite proyectar, sostener lo que tenemos y pensar en reabrir progresivamente los servicios cerrados”, agregó el director ejecutivo. “Hoy estamos intentando sostener lo básico, no crecer. Pero si logramos superar los 2.000 socios nuevos podremos resolver nuestro problema financiero”, aseguró Álvarez.

A raíz de la ayuda de la comunidad, Albino publicó un nuevo video, agradeciendo a los contribuyentes: "Estamos realmente conmovidos por la respuesta que hemos tenido en todo el país, de muchísima gente que se suma a nuestra cruzada de combatir la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendiéndonos al resto de América Latina y el mundo. Eso dijimos hace 32 años, y en eso estamos".

Sin embargo, lamentó: "Todavía tenemos cerrado el hospital, lamentablemente, porque solamente voy a abrirlo cuando tenga asegurado el sueldo de todo el equipo que trabaja acá". "Espero entonces que continúen llegando adhesiones permanentemente, como ha pasado en esta semana. Pero no quiero dejar pasar un minuto sin decirles mil gracias, nuevamente, por el apoyo hermoso que nos han dado", concluyó.

