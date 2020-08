Marcelo Parrilli con coronavirus: detalles de la internación desde adentro

El abogado Marcelo Parrilli contó su experiencia luego de pasar seis días en terapia intensiva y recuperarse del coronavirus. "Nada lo inhibe, la pelea es aguantar más que el virus. Para mí lo mas demoledor fue la fiebre, es algo constante", expresó.

En diálogo con Jorge Rizzo en su programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa, Parrilli aseguró que "cuando veo que pensamos que esto se resuelve con un respirador y una cama estamos muy lejos".

"El 20 de julio termino en el Hospital Alemán con mucha fiebre, dolor en el cuerpo y problemas para respirar", contó el abogado que no sabe cómo se contagió: "Desde mayo estoy aislado en un departamento, no sé cómo me lo agarre, las muy pocas veces que salí lo hice con barbijo y nunca fui a una reunión".

En esa línea, continuó con su relato: “Hace 2 meses muchos no conocíamos a gente que se había contagiado, hoy o conocemos gente contagiada por Covid o nos contagiamos nosotros".

"Nada inhibe al virus la pelea es aguantar mas que el virus. Para mí lo mas demoledor fue la fiebre, es algo constante. Estuve seis días en terapia intensiva. Estás en una cámara con gente que te mira del otro lado y todo cableado, recomiendan estar boca abajo", siguió.

Asimismo, explicó: "La idea de estar boca abajo es para que la sangre circule mas fácilmente a la parte de los pulmones que no está afectada. Con el coronavirus vienen asociados otros síntomas por ejemplo se me lleno la boca de llagas".

"Es un procedimiento donde si tenes todos los medicamentos y el equipo médico tenés posibilidades de salir pero si tenés respirador es porque no se puede frenar los avances y ahí es mas difícil recuperarse", agregó.

También contó que le pusieron plasma para que su situación no llegue a la de necesitar un respirador artificial. "Me pusieron plasma, hay que firmar un protocolo", pidió.

"Yo estoy a favor de la cuarentena pero hay un problema económico, el Estado debe sostener a la gente debe poner pesos, deben seguir imprimiendo a esta altura ya es lo mismo ya se verá cómo se soluciona", manifestó.

Por otro lado, opinó sobre el proyecto de reforma judicial, donde dijo que el poder judicial tiene una gran deuda con el pueblo argentino. "El poder judicial de la Argentina es de los 3 poderes del estado que tiene la deuda más grande con el pueblo argentino por los errores durante el terrorismo de estado", dijo.

"Cuando hablamos de reforma judicial no vamos a cambiar a próceres de la justicia, este es el poder judicial que tenemos", añadió.

