"Superdonante de plasma": quién es el argentino que le pone el cuerpo al coronavirus

Facundo Ahumada es una de las esperanzas argentinas contra el COVID-19. En sus vacaciones de verano por Europa contrajo la enfermedad y la importó a la Argentina. Sin embargo, tras su recuperación, la curva de contagios en el país le importó y decidió aportar a la mejora en el cuadro clínico de otros pacientes.

Con tres tratamientos de aféresis en su haber, le sumó al sistema sanitario nacional más de tres litros de plasma, que ya se utilizaron en el diagnóstico de otros doce argentinos positivos. "Lo tomo como una revancha contra el virus. Estoy muy emocionado con la posibilidad de poder ayudar a salvarle la vida a otras personas", indicó Ahumada.

Conocé su historia en esta entrevista de RePerfilAr:

En diálogo con PERFIL, el médico sanitarista y exvice ministro de Salud de la Nación, Mario Rovere, detalló que "el plasma permanece como un cotratamiento", es decir que no reemplaza otros procedimientos contra la enfermedad. "Se utiliza fundamentalmente para prestarle inmunidad de un paciente recuperado a uno que se contagió. Es como ganarle tiempo al virus", precisó.

No obstante, los especialistas alertan que la donación de plasma aún no es efectiva en aquellos pacientes con enfermedad avanzada. "Es útil cuando el cuadro comienza a agravarse. No es igualmente útil cuando el paciente ya está en situación extrema", analizó Rovere.

Marco legal. Como parte de los ensayos con plasma, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó una ley para promover su donación. El texto declara de "interés sanitario" a la donación de pacientes recuperados de COVID-19 "para fines de investigación y para ser usado como potencial agente terapéutico en el tratamiento de esta enfermedad".

En declaraciones a este medio, el legislador del GEN, Sergio Abrevaya, puntualizó que la norma le permitirá al Estado "distribuir equitativamente la donación", según los criterios epidemiológicos que considere oportunos.