Nación, Provincia y Ciudad estudian el futuro de la cuarentena en pleno pico de contagios

Los gobiernos de Nación, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal se preparan para los encuentros que mantendrán esta semana con el propósito de "definir y coordinar las medidas" respecto de la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del próximo 31 de agosto, cuando vence la extensión del actual aislamiento.

El Ministerio de Salud reportó este martes 8.771 nuevos casos positivos y 197 muertes en las últimas 24 horas, siendo la jornada con mayor cantidad de nuevos casos positivos en un lapso de 24 horas desde el tres de marzo, cuando comenzó el brote. De los 8.771 nuevos casos, 5.312 se confirmaron en la provincia de Buenos Aires y 1.311 en la ciudad de Buenos Aires, distritos que aglutinan el 86,55 por ciento de los casos en el país.

Fuentes de los tres distritos indicaron a la agencia NA que está "previsto que mañana se reúnan" el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero aclararon que "todavía no está definido el lugar ni el horario".

11 municipios tuvieron más casos que CABA pero solo dos testearon más

En ese marco, afirmaron que "después de esa reunión debería ser la reunión con Presidencia", aunque indicaron que aún "no está definido cuándo será el encuentro con el Presidente" Alberto Fernández.

Desde el Gobierno bonaerense afirmaron a la agencia NA que la idea para la próxima fase del aislamiento en la provincia de Buenos Aires es "seguir igual". "Hay un cambio en los panoramas: en el AMBA se amesetó la curva de contagios, pero en el resto del país comienza a expandirse", describieron las mismas fuentes.

En tanto, fuentes del Gobierno porteño precisaron a la agencia mencionada que "se está analizando la posibilidad" de nuevas aperturas y de permitir realizar reuniones sociales de hasta 8 personas, aunque aclararon que "no es algo que se vaya a implementar ya". "Igualmente todas las medidas son consensuadas con Nación y Provincia, por lo cual veremos qué surge de las reuniones", resaltaron.

Larreta analiza permitir bares al aire libre, construcción y servicio doméstico

En ese marco, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, brindará este miércoles una conferencia de prensa para dar "detalles de la situación sanitaria de la Ciudad en relación a la curva de contagios y su evolución".

La conferencia está prevista para las 07.45 en la sede del Gobierno porteño, ubicada en Uspallata 3160, junto al subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

"En la Ciudad de Buenos Aires llevamos 8 o 10 días con un descenso pequeño pero paulatino de los casos. Pasamos de un promedio móvil de los últimos 7 días, en los primeros días de agosto de 1.300 casos por día a un promedio de cerca de 1000 por día", dijo Quirós.

"Llevamos unos 12 días con el R0 debajo de 1, fluctuante, pero siempre por debajo de 1. Estamos expectante a que esto se mantenga en las próximos semanas porque eso significa que lo peor quedó atrás, aunque no significa que hayamos terminado ni que no hay que seguir cuidándose", señaló el ministro de Salud porteño.

Por otro lado, habló sobre la situación de los convivientes que no se contagian: "El conviviente es el que más se contagia, depende del nivel de hacinamiento, va entre el 30 y 60% que se contagian. Es convivientes en general, no necesariamente la pareja".

"Pero sabemos que no todo el mundo se contagia, hay quienes que tienen un cuadro asintomático y pasa, o un cuadro sintomático, no lo notó y está protegido, o hasta hay algún nivel de protección inmune innata, hay cada vez más evidencia de que alguna respuesta de la inmunidad celular de los linfocitos, tiene cuidado cruzada entre otros coronavirus que se tienen en inverno y este coronavirus, hay gente que no tiene síntomas que tiene algún nivel de defensa que para al virus en las vías superiores y no deja que progrese", concluyó.

EuDr / DS