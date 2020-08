11 municipios tuvieron más casos que CABA pero solo dos testearon más

A pesar de que los funcionarios e infectólogos ven que la curva de contagios de coronavirus entró en una meseta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el coronavirus sigue avanzando y 30 de los 35 municipios del AMBA sumaron más casos la última semana que la anterior. Y la Ciudad de Buenos Aires también. En ese marco, ya son once los distritos bonaerenses que tuvieron una incidencia de casos superior a la que se dio en la Ciudad.

El relevamiento semanal realizado por PERFIL muestra que la presencia activa de casos de Covid-19 ya es pareja a ambos lados de la avenida General Paz. Mientras la Ciudad tuvo 266 casos cada 100 mil habitantes en los últimos siete días, el promedio de los 35 municipios del AMBA dio 240. Apenas 8 distritos tuvieron una tasa de menos de 200 casos; en la primera semana de agosto eran 24 los que estaban en esa situación. Ahora hay cinco que esta semana superaron la tasa de 300 casos cada 100 mil: Quilmes (388), Avellaneda (358), Almirante Brown (313), General Las Heras (310) y Lanús (307). También tuvieron más presencia de casos que la Ciudad los municipios de San Vicente (297), San Martín (292), San Isidro (290), Esteban Echeverría (282), San Fernando (281) y Malvinas Argentinas (268).

La estadística muestra que las cifras se fueron emparejando a medida que fueron subiendo los niveles de testeo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, por más que esta semana el ritmo de testeos se volvió a acelerar después de una semana de retroceso, solamente dos municipios lo hicieron a un nivel superior al de la Ciudad. Son San Isidro (743 personas testeadas cada 100 mil habitantes) y Avellaneda (723). La última semana, en territorio porteño se dio una tasa de 676 hisopados. El promedio del AMBA creció, pero sigue lejos: 486.

La OMS puso una fecha estimativa para el fin de la pandemia del coronavirus

La Matanza, el distrito por lejos más populoso del Conurbano y el que más se asemeja en cantidad de habitantes a la Ciudad, tira el promedio para abajo. En la última semana fue uno de los 4 que menos testeos hizo, con 374 cada 100 mil habitantes. Solo Merlo, Presidente Perón y Las Heras hicieron menos. En lo que va de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires lleva realizados 7.162 pruebas cada 100 mil habitantes, el promedio del AMBA llega a 3.931 y La Matanza queda en el fondo de la tabla, con 2.924 (solo supera a Presidente Perón). Ese bajo nivel de testeo tiene su correlato en la cantidad de casos: en el ranking semanal el distrito quedó séptimo desde abajo para arriba, con 190 casos confirmados cada 100 mil habitantes.

Positividad

El alza en la cantidad de testeos vino aparejado, una vez más, con una nueva suba de la tasa de positividad, que había caído levemente la semana anterior. Así, en el AMBA, entre el lunes 17 y el 24 de agosto, un 49% de las personas testeadas recibieron como resultados que estaban infectados de Covid-19. Es la cifra más alta de la serie: mayo lo había terminado con un 12% y se fue elevando hasta terminar en un 34% en junio y un 47% en julio, para después estabilizarse en esa franja durante agosto.

La tasa de positividad también se elevó en la Ciudad, donde había bajado a 35% la semana anterior y ahora volvió a subir al 39%. En el Gobierno porteño veían con optimismo los números de una positividad en baja con más testeos realizados. Sin embargo, ahora ese análisis deberá entrar en un impasse. El propio Fernán Quirós se muestra optimista pero cauto.

En 24 de los 35 municipios del AMBA también la tasa de positividad semanal volvió a elevarse. Encabeza el ranking Quilmes, con un disparatado 72%. Lo siguen Presidente Perón (64%), Esteban Echeverría (58%), Lanús (55%), José C. Paz (55%), Luján (54%), General Rodríguez (54%), Berazategui (53%), San Fernando (52%) y La Matanza (51%).

Ritmo de aumento

Lo que se mantuvo constante de una semana a la otra es la velocidad en la que vienen aumentando los casos. En la Ciudad creció un 10% y en el AMBA un 18%, en ambos casos, casi igual que la semana anterior.

En el Conurbano, están encabezando el listado de mayor ritmo de aumento municipios chicos, que todavía tienen menos de mil casos confirmados, como Campana (34%), San Vicente (31%) o Las Heras (27%). Entre los distritos más grandes (y con más de mil casos), lidera Malvinas Argentinas (29%), Luján (27%), Berisso (26%), José C. Paz (25%) y Pilar (25%).​ El caso de José C. Paz es especial. Si se cuentan solamente los casos de cada semana, y no el acumulado, pegó un salto fuerte del 60%. La semana anterior había registrado 482 casos nuevos; esta fueron 772.



GZ / DS