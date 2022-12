"Pulmones blancos": el terror que crece en China a causa del coronavirus

Desde hace algunas semanas es preocupante el aumento de los casos de coronavirus en China. El abandono de la política de "covid cero", permitió mayores flexibilizaciones y por ende disparó los contagios. Por esta razón, los hospitales comenzaron a poblarse nuevamente y los médicos trabajan a destajo para tratar de atender a todos los pacientes.

La agencia RFI dialogó con un familiar de un paciente enfermo que está siendo tratado en un hospital de la ciudad china de Langfang, quien cuenta que los trabajadores rurales de la zona se contagiaron de manera repentina. Según describe, la imagen es la misma que la de mediados de 2020, cuando el Covid aún era un misterio: unidades de terapia intensiva llenas y personas acostadas en los pasillos dado que las camas no alcanzan.

“Por supuesto que es Covid-19", dijo el hombre. "¡Todo el mundo aquí se ha contagiado! Esperamos abajo durante tres días. Los médicos dicen que los muertos son ancianos, pero nadie vino a vernos. Cada vez nos decían: ‘No hay camas. Si no tienes contactos, ni se te ocurra venir aquí’, añadió.

Todas las habitaciones de la sala respiratoria están ocupadas por seis pacientes, incluida una señora de 74 años, quien contó: “El viernes pasado no podía abrir los ojos", reveló. “Caminar entre el salón y mi habitación era imposible. Mi hijo me llevó primero a urgencias del Hospital Popular, pero había tanta gente que no podíamos ni sentarnos. Luego me hicieron una radiografía de los pulmones. Me dijeron: ‘Tus pulmones se han vuelto blancos, todas las partes están infectadas’. Mi hermana pequeña se asustó cuando vio esto. No sé cómo lo hizo, ¡pero me encontró un sitio aquí!”, agregó.

El coronavirus está provocando manchas blancas en los pulmones. "Mi padre tiene 74 años. Esta vez está demasiado enfermo. Sus pulmones están blancos. He visto a otros pacientes en la sala que también tienen los pulmones blancos. Pero con síntomas más leves, es posible superarlo. En este caso, no lo sabemos. Se lo llevaron, pero los médicos dicen que no hay nada seguro. No se lo hemos dicho a mamá", se sinceró la hija de un paciente internado en grave estado.

Sobre esta primera epidemia no hay muchas certezas. Lo que sí se sabe es que se desató en la región de Hebei a mediados de diciembre. Según informan desde el gobierno, los jóvenes ya se recuperaron, mientras que los ancianos continúan colmando los hospitales.

“Viene gente de los condados vecinos", explicó una enfermera. “El hospital sigue bajo presión y hay que tomar número en la cola si se espera conseguir cama. Han muerto muchos ancianos. Todos estamos haciendo todo lo posible por salvarlos, pero sus cuerpos están demasiado débiles para luchar contra este virus. En realidad es una enfermedad que diezma a los tíos y tías mayores. Y es muy caro permanecer en cuidados intensivos”, sentenció.

¿Qué son los "pulmones blancos"?

El doctor Joaquín Lamela López explicó en el sitio web TopDoctors.es que "las 'manchas en los pulmones' son opacidades o densidades 'blanquecinas´ que se ven en la radiografía o TAC de tórax y pueden deberse a distintas enfermedades. Las infecciones pulmonares son la causa más frecuente de opacidades en los pulmones".

"Otras enfermedades más raras también las causan, como sarcoidosis y neumonía organizada criptogénica, y otras más frecuentes como el edema pulmonar, embolia pulmonar y cáncer de pulmón. Estas opacidades aparecen cuando no entra aire por el bronquio o cuando una infección, tumor u otra enfermedad ocupan los alvéolos o saquitos aéreos pulmonares", detalló el experto en neumonología.

