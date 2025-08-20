Salud de Chaco desmintió que las ampollas de fentanilo halladas en un basurero sean del lote contaminado

El Ministerio de Salud de Chaco negó este miércoles que las dosis de fentanilo encontradas en un basurero de Resistencia pertenezcan al lote contaminado que mantiene en vilo a las autoridades sanitarias. El ministro Sergio Rodríguez sostuvo que se trata de ampollas adquiridas en 2022, con origen y proveedor identificados, y descartó cualquier vínculo con el laboratorio HLB Pharma.

“Ese lote no fue producido por HLB Pharma. Sabemos quién fue el proveedor, el laboratorio y cuándo se distribuyó el último remanente. Al asumir esta gestión, el volumen casi total ya no estaba disponible en los depósitos”, explicó Rodríguez en conferencia de prensa.

El funcionario también reconoció falencias en el sistema de control recibido: “Al inicio de la actual administración no existía un sistema unificado de gestión de insumos, lo que dificultaba la trazabilidad. Desde mediados del año pasado logramos integrar los distintos sistemas, lo que nos permitió mejorar el seguimiento de los medicamentos”.

Rodríguez subrayó que las dosis halladas corresponden a “fentanilo producido por un laboratorio con proveedor identificado” y agregó que todo lo adquirido durante su gestión provino de otros proveedores.

La cifra de muertos por fentanilo contaminado continúa aumentando en Argentina.

Qué había pasado: el hallazgo en Resistencia

El martes por la noche, efectivos del Departamento Bomberos fueron alertados sobre la presencia de una caja sospechosa en un contenedor de residuos en calle Santa María de Oro al 2300, en el barrio Complejo Malvinas Argentinas. Allí encontraron 20 ampollas de fentanilo vencido.

La intervención se produjo tras un llamado al 911 de un funcionario policial que estaba de franco, quien recibió un audio con la advertencia del hallazgo. Por la peligrosidad de la sustancia, se dio intervención inmediata al Ministerio de Salud provincial y a la Fiscalía Antidroga Nº 2.

Fentanilo: una droga bajo la lupa

El fentanilo es un opioide sintético desarrollado en la década del 60 y utilizado en medicina por su eficacia para reducir dolores intensos en pacientes oncológicos o en el postoperatorio. Su potencia, sin embargo, lo convirtió también en una sustancia de alto riesgo: se lo asocia al consumo indebido, a su uso como droga recreativa y a la crisis de salud pública que atraviesan países como Estados Unidos y Canadá, donde su expansión es considerada una “epidemia”.

