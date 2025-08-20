Muerte súbita: una emergencia cardíaca que exige preparación inmediata

La muerte súbita es un evento inesperado que puede ocurrir en cualquier momento y lugar, representando una amenaza significativa para la salud pública debido a su naturaleza impredecible y potencialmente fatal.

Definida como un fallecimiento de origen cardíaco que sucede dentro de la primera hora desde el inicio de los síntomas, esta emergencia afecta tanto a personas con enfermedades cardíacas diagnosticadas como a aquellas sin antecedentes conocidos. En Argentina, más del 50% de estos casos ocurren fuera del ámbito hospitalario, lo que resalta la importancia de una respuesta comunitaria rápida y efectiva, según explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la muerte súbita cardíaca es una de las principales causas de mortalidad cardiovascular a nivel global, con una incidencia estimada de 4 a 5 millones de casos anuales en todo el mundo. Las principales afecciones asociadas incluyen cardiopatía isquémica, miocardiopatías (hipertrófica o dilatada), trastornos de conducción eléctrica, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

Asimismo, causas no cardíacas como embolismo pulmonar masivo, rotura de aneurismas o disección aórtica pueden precipitar un paro cardíaco que, sin intervención inmediata, resulta irreversible. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que las enfermedades cardiovasculares, responsables de la mayoría de los casos de muerte súbita, causan aproximadamente 1.9 millones de muertes anuales en las Américas, con un impacto significativo en poblaciones de todas las edades.

La identificación temprana de los signos de alarma es crucial para salvar vidas. Síntomas como dolor o presión torácica, dificultad para respirar, mareos, pérdida de conciencia, palpitaciones o arritmias, y sudoración excesiva no deben subestimarse.

“Ante esta emergencia, activar la cadena de supervivencia es fundamental. Esta secuencia de acciones incluye reconocer los síntomas, contactar al sistema de emergencias, realizar una resucitación cardiopulmonar (RCP) de alta calidad, emplear un Desfibrilador Externo Automático (DEA) de manera temprana y garantizar la atención médica avanzada”, detalla la Dra. El Haj.

La cadena de supervivencia es un protocolo diseñado para maximizar las probabilidades de supervivencia ante un paro cardíaco. Comienza con la rápida identificación de los síntomas y la llamada al sistema de emergencias, seguida de compresiones torácicas efectivas, aseguramiento de la vía aérea y ventilaciones adecuadas.

Qué hacer frente a un potencial caso de muerte súbita

La desfibrilación temprana mediante un DEA puede restablecer el ritmo cardíaco, mientras que la atención médica avanzada estabiliza al paciente. La OMS subraya que la implementación de RCP y el uso de DEAs por parte de personas capacitadas en entornos comunitarios pueden incrementar las tasas de supervivencia hasta en un 50% en casos de paro cardíaco extrahospitalario.

Aprender RCP es una habilidad accesible y esencial. Para adultos, las maniobras incluyen: posicionar a la persona boca arriba en una superficie firme, asegurando que la vía aérea esté despejada; colocarse de rodillas perpendicularmente al pecho, con las manos superpuestas en el centro del esternón; y realizar compresiones de aproximadamente 5 cm de profundidad a un ritmo de 100 por minuto, permitiendo que el tórax regrese a su posición normal entre compresiones. Si un DEA está disponible, debe utilizarse según las instrucciones del dispositivo, continuando las compresiones hasta la llegada de los servicios de emergencia.

En casos pediátricos, el procedimiento se adapta: verificar la permeabilidad de la vía aérea; iniciar compresiones con una profundidad de 1 a 3 cm, utilizando los dedos índice y medio en bebés, ambos pulgares en niños pequeños o una mano en niños mayores, manteniendo el mismo ritmo de 100 compresiones por minuto; alternar 30 compresiones con 2 insuflaciones de un segundo que eleven el pecho; y, si se dispone de un DEA, conectarlo sin interrumpir las maniobras, siguiendo las indicaciones del equipo. En ambos casos, las acciones deben mantenerse hasta la llegada de personal médico.

La OPS enfatiza la importancia de la capacitación comunitaria en RCP y el acceso a DEAs en lugares públicos, como escuelas, estadios y aeropuertos, para reducir la mortalidad por paro cardíaco. En Argentina, iniciativas para promover estas habilidades están en aumento, pero aún se requiere mayor difusión.

“La muerte súbita no siempre se puede evitar, pero actuar a tiempo puede marcar la diferencia. Una respuesta rápida y la capacitación comunitaria son pilares fundamentales para mejorar la sobrevida. Estar preparados salva vidas”, concluye la Dra. El Haj.

