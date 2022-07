Un estudio advierte sobre la falta de evidencia del "lavado de sangre" en casos de Covid prolongado

Una investigación alertó sobre los riesgos que implica el tratamiento de aféresis –llamado comúnmente "lavado de sangre"– en las personas que tienen Covid prolongado, al señalar que no hay suficiente evidencia científica sobre su eficacia.

El artículo publicado el martes 12 de julio en la revista British Medical Journal (BMJ) explica los casos de personas que gastan miles de euros en viajes a países como Chipre, Alemania o Suiza para realizarse este tratamiento experimental, del que no hay seguridad respecto de sus efectos.

"No hay ensayos, solo hipótesis. No hay evidencia de investigación de beneficio, solo informes anecdóticos y la fe ciega de personas vulnerables que buscan una cura milagrosa. Todos necesitamos esperanza, pero la esperanza a veces puede ser algo peligroso", señala Kamran Abbasi, editor del artículo.

Patients with long covid are travelling to private clinics in Cyprus, Germany, and Switzerland for blood filtering apheresis and anticoagulation drugs. Yet experts question if these treatments should be offered without sufficient evidence. @madlendavieshttps://t.co/ZjNe7hlb7f