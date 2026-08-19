21K de Buenos Aires: cuándo es, dónde largan y cómo consultar los datos de la carrera

El Medio Maratón Internacional se correrá este domingo 23 de agosto desde las 8 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires. La largada y la llegada estarán ubicadas en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, donde se concentran los corredores antes del inicio de la competencia.
La carrera tendrá un recorrido de 21,097 kilómetros y reunirá a miles de participantes. Para esta edición, los cupos disponibles ya fueron completados, por lo que no se encuentra abierta una nueva inscripción para quienes quieran sumarse a la competencia.
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Los corredores que ya realizaron su inscripción deberán completar uno de los pasos principales antes de la carrera: retirar el kit correspondiente. La entrega se realiza en el Parque Sarmiento, con ingreso por avenida Triunvirato.
El retiro del kit está previsto para los días previos a la competencia. Los participantes deberán presentar: el número de dorsal, el código QR y el documento utilizado al momento de realizar la inscripción.
Los participantes deberán presentarse el domingo con el kit correspondiente y llegar con anticipación al lugar de largada para evitar demoras. La organización recomienda tener preparados previamente el dorsal y los elementos necesarios para la competencia.
La inscripción para los 21K se realizó de manera online a través de Ticketear. Para quienes no llegaron a anotarse, los cupos de esta edición se encuentran agotados. La competencia comenzará a las 8 de la mañana y tendrá como punto de partida y llegada Figueroa Alcorta y Dorrego. El circuito recorrerá distintos sectores de la Ciudad por la organización para los corredores durante la jornada.*Sol Cardozo