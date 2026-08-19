Cortes de luz en Almagro y Villa Crespo: vecinos protestaron tras dos meses de fallas en el servicio

Vecinos de Almagro y Villa Crespo se autoconvocaron el martes 18 por la noche para reclamar por los reiterados cortes de luz que, según denunciaron, afectan a la zona desde hace dos meses. La protesta se concentró en la intersección de avenida Corrientes y Aníbal Troilo, uno de los puntos donde se registraron los principales inconvenientes con el suministro eléctrico.

Los manifestantes apuntaron contra Edesur, distribuidora responsable del servicio en esos barrios porteños, y aseguraron que desde mediados de junio padecen interrupciones e intermitencias que todavía no fueron solucionadas de manera definitiva. Alrededor de las 21 del martes, la compañía registraba 5399 usuarios sin suministro en toda su área de concesión, aunque en ese momento no figuraban oficialmente cortes en Almagro y Villa Crespo.

El conflicto se remonta al 16 de junio, cuando un corte nocturno dejó a los residentes varias horas sin electricidad. Desde entonces, según relataron los afectados, volvieron a registrarse interrupciones los días 20, 27 y 30 de junio, el 4, 6, 7 y 31 de julio y nuevamente el 6 y 15 de agosto. En algunos casos, atribuyeron los inconvenientes a problemas con los equipos de generación y en otros a las lluvias.

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Los vecinos sostienen que buena parte del suministro depende desde entonces de un generador eléctrico, una alternativa que describen como costosa y que no solucionó las fallas de fondo. Uno de los principales focos del conflicto es una cámara de Edesur ubicada en Aníbal Troilo y Corrientes, que habría sufrido una inundación y posteriormente problemas estructurales.

Según denunciaron los residentes, después de la inundación intervino AySA y actualmente existiría riesgo de derrumbe en la instalación. También cuestionaron la falta de una respuesta coordinada y aseguraron que Edesur responsabiliza al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la situación. Los afectados señalaron además que ya realizaron presentaciones ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Defensoría del Pueblo.

La situación genera especial preocupación entre adultos mayores, familias con bebés y personas que dependen de ascensores u otros equipos eléctricos. Los vecinos reclaman que el servicio vuelva a funcionar con normalidad y que se realicen las obras necesarias para evitar nuevas interrupciones.

Los problemas no son nuevos en esa zona de la Ciudad. En julio, un corte no programado dejó sin electricidad a casi 20.000 usuarios de Edesur, principalmente en Almagro, Villa Crespo y Caballito. En aquella oportunidad se contabilizaron 9476 afectados en Almagro, 5508 en Villa Crespo y 4295 en Caballito.

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Los dos barrios también estuvieron entre los más perjudicados a fines de 2025, durante una ola de calor que afectó a la Ciudad de Buenos Aires, cuando se produjo una de las interrupciones más extensas de los últimos años mientras las temperaturas superaban los 30 grados.

Cómo reclamar por cortes de luz

Ante la reiteración de los problemas, los usuarios pueden presentar reclamos ante el ENRE por falta de suministro o solicitar bonificaciones en casos de cortes prolongados o reiterados. Los trámites pueden realizarse de manera online y también a través de las líneas gratuitas 0800-333-3000 y 0800-345-6000, disponibles durante las 24 horas.

También existe la posibilidad de realizar la presentación personalmente en la sede del organismo ubicada en Suipacha 615, de lunes a viernes entre las 9 y las 17. Mientras tanto, los vecinos de Almagro y Villa Crespo mantienen el reclamo para que se determine el origen de las fallas y se alcance una solución definitiva para los cortes de luz que denuncian desde junio.

RG/fl