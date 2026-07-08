El Gobierno les dio a 5 empresas veinte proyectos para reducir los cortes de luz, con una inversión inicial de 700 millones de dólares

El Gobierno oficializó, mediante la Resolución 155/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, la adjudicación de la licitación “Alma Sadi” que suma centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías para potenciar el sistema interconectado y disminuir los cortes de luz.

Según Noticias Argentinas (NA), en el contexto de la emergencia energética declarada para el sector eléctrico nacional, el Ejecutivo firmó contratos para la provisión de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) usando sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías, popularmente conocidos como BESS (Battery Energy Storage System).

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Esta decisión, instrumentada por la Secretaría de Energía, es parte del Plan de Contingencia que se lleva a cabo para asegurar el abastecimiento eléctrico durante los períodos estivales, donde sistemáticamente crece la demanda.

La convocatoria generó un gran interés en el sector privado y el Gobierno recibió 235 ofertas por un total de 8.338 megavatios (MW), superando la potencia objetivo referencial de 700 MW que se había definido originalmente.

Luego de un proceso de evaluación a nivel técnico, legal y económico, se adjudicaron un total de 700,5 MW de potencia que se distribuyeron en 20 proyectos de 5 empresas en 7 regiones de nuestro país: PBA, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa.

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En esta primera etapa, la inversión estimada es de 700 millones de dólares. Las compañías adjudicatarias son DQD Energy (8 proyectos), GENNEIA (7 proyectos), 360 Energy Solar (3 proyectos), ALUAR (1 proyecto) e INTERMEPRO (1 proyecto). El valor promedio de adjudicación fue de 8,427 dólares/MW-mes.

La normativa determinó que todos los titulares de los proyectos adjudicados serán inscriptos de manera automática en el Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA), un archivo manejado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica.

El mensaje del Gobierno por el proyecto "Alma Sadi"

Al celebrar la adjudicación del proyecto "Alma Sadi", el Ejecutivo afirmó que “el almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio eléctrico para usuarios residenciales, comerciales e industriales”.

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Y agregó que “Alma SADI es una medida más en el marco del plan que el Gobierno Nacional viene llevando adelante desde 2024 para aliviar el sistema eléctrico, eliminar los cuellos de botella que durante dos décadas provocaron cortes e interrupciones, y lograr que los usuarios cuenten con un servicio cada vez más confiable y de mayor calidad”.

HM