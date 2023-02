Más de 250 alumnos "desesperados" por el cierre inesperado de una escuela porteña a días del inicio de clases

A menos de un mes del inicio del ciclo lectivo 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de padres se sorprendió tras el anuncio intempestivo del cierre de la escuela Nuevo Horizonte. Frente a la súbita medida, unificaron su reclamo para exigir una solución a las máximas autoridades para que los estudiantes implicados no se vean obligados a interrumpir su formación. "No nos pueden avisar ayer que van a cerrar. Y los chicos, ¿adónde van a ir?”, manifestó una de las mamás afectadas por el cierre de la institución.

La escuela en cuestión es Centro Educativo Nuevo Horizonte, situada en el barrio de San Cristóbal, sobre la calle Matheu a la altura 1472.

Por el momento, los papás y mamás no fueron informados acerca de los motivos del cierre de la institución. Simplemente se enteraron de que la escuela será vendida, por lo cual se procedió a la devolución de las matrículas que habían abonado.

A través de un comunicado emitido este martes 7 de febrero, el Centro Educativo se limitó a anunciar el cierre a partir del 1° de marzo.

“La decisión tomada del cierre de la actividad educativa nos pesa, más allá de las implicancias a nivel personal y profesional, en tanto afecta a toda la comunidad educativa: alumnos, padres, personal docente y no docente y personal directivo de ambos niveles“, detalla el comunicado oficial.

Centro Educativo Nuevo Horizonte. Google Maps

Entre los afectados, habría 50 alumnos con algún tipo de discapacidad

“Hay gente que está de vacaciones y se está enterando en este momento que no tiene colegio”, cuestionó una mujer, quien aprovechó para expresar ante los medios la desesperación que sufren las familias desde que fueron notificadas del cierre.

“Estamos todos los papás desesperados, no sabemos cómo pedir ayuda. No sabemos qué puede hacer el Gobierno de la Ciudad. No sabemos cómo frenar esta situación”, expresó una de las madres que dialogó con TN.

“Por lo menos que nos den un tiempo, no nos pueden avisar ayer que van a cerrar. Y los chicos, ¿adónde van a ir?”, agregó, mientras aguarda una solución junto a los familiares de cerca de 250 alumnos que se encuentran en idéntica situación.

“Nuestra opción no es cambiarlos, sino pelear por este colegio. Que los chicos puedan seguir yendo a una escuela que los contiene, apoya e incluye, que tiene propuestas para todos”, explicó la madre, especialmente sensibilizada por la situación de unos 50 alumnos que padecen algún tipo de discapacidad.

Las clases en CABA comenzarán el 27 de febrero

"No tenemos dinero", continuó la mujer. "No podemos salir a buscar porque nadie tiene una vacante. ¿Cómo le explicamos a los chicos que hoy no tienen colegio? Estamos pidiendo asistencia psicológica para poder explicarles bien a los nenes la situación, por favor hagan algo”, suplicó.

“No podemos dejar en la calle a chicos con autismo, con síndrome de down, con un montón de situaciones... familias destrozadas”, sintetizó la mujer que denunció el trato "inhumano" recibido.

La respuesta del Gobierno porteño

En este marco, el Ministerio de Educación de CABA informó a La Nación que si bien el centro educativo recibía un 60% de aporte estatal, era de gestión privada.

“No deja de ser una empresa privada que cierra sus puertas por la crisis económica”, explicaron desde el área. “Desde la Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación porteño se está acompañando el proceso administrativo y legal para el cierre de la institución”. aseguraron.

En lo que respecta a la asistencia de las familias afectadas, “el equipo de Supervisión se encuentra a disposición de las familias para brindarles información sobre las escuelas de la zona que cuentan con vacantes para recibir a los estudiantes”, detallaron desde la cartera educativa.

