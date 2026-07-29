Advierten que reactivar sin cuidados la Hidrovía del río Paraná puede causar graves daños ambientales

El proceso de renovación de la concesión de dragado de la Vía Navegable Troncal del Paraná, adjudicada a un consorcio belga-argentino por un plazo de 25 años, abrió un nuevo capítulo en la disputa por el futuro ambiental de uno de los corredores fluviales más relevantes de Sudamérica. La obra profundizará el dragado en el tramo que va desde el polo portuario del sur santafesino hasta el Río de la Plata, el sector comercialmente más activo de la hidrovía.

Esta posibilidad encendió muchas alarmas de organizaciones ambientalistas por los potenciales efectos de esta obra sobre el sistema de humedales del Paraguay-Paraná, un corredor de 3.400 kilómetros del que dependen, para el acceso al agua y otros servicios ecosistémicos, millones de personas.

Un informe de Fundación Humedales/Wetlands International, titulado Una mirada sobre los impactos de la Hidrovía en los humedales del Corredor Fluvial Paraguay-Paraná, advierte que las modificaciones profundas en la estructura de estos ambientes pueden derivar en alteraciones ecosistémicas severas, con la consiguiente pérdida de los medios de vida de las comunidades ribereñas.

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DESDE EL AIRE. (Melina Cortese / Fundacion Humedales)

Algo parecido se lee en un trabajo que resume la posición de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el marco de la Audiencia Pública sobre el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal.

Por ejemplo, un párrafo del Resumen Ejecutivo es concluyente: “No se incluyen modelos calibrados de flujo ni simulaciones de transporte de sedimentos, indispensables para comprender los efectos del dragado sobre la dinámica del río, la erosión, los pulsos de inundación y la estabilidad de los humedales.

También se suman a las críticas otras organizaciones sociales como ATE Rosario que publicó en sus redes: “esta iniciativa representa un grave daño ambiental, al tratar al río como una vía de transporte y no como un ecosistema vivo que forma parte del sistema de humedales Paraná–Paraguay”.

UN TREN DE BARCAZAS. Recorre la hidrovía en forma permanente.

Según otro estudio hecho por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la licitación se llevó adelante sin una Evaluación de Impacto Ambiental integral y sin cumplir con el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales. De acuerdo con ese mismo relevamiento, nunca se elaboró un estudio de impacto ambiental acumulativo: solo se presentaron informes parciales y desactualizados.

Esas irregularidades derivaron en distintas presentaciones judiciales de organizaciones ambientalistas, que solicitaron la suspensión del proceso licitatorio. Los pedidos fueron rechazados en primera instancia pero la resolución ya fue apelada.

El escenario se agrava por el contexto de crisis climática: el Paraná atraviesa ciclos de bajante cada vez más extremos en un río además sometido a un alto nivel de intervención humana a lo largo de toda su cuenca.

Un ecosistema bajo presión

El corredor fluvial Paraguay-Paraná es reconocido como uno de los sistemas de humedales más diversos y productivos del planeta: purifica y provee agua, regula la temperatura y los pulsos de inundación, y sostiene una biodiversidad excepcional de flora y fauna.

La profundización del canal a 40 pies -prevista en la nueva concesión- someterá a una presión adicional a ecosistemas que ya muestran signos de fragilidad por el cambio climático y el avance de la contaminación de origen antrópico.

UN ECOSISTEMA DELICADO. Que estará bajo presión.

"Tiene que haber un equilibrio razonable. Pretender que barcos diseñados para la navegación transoceánica salgan cargados de los ríos con la excusa de disminuir los costos del flete beneficia a un puñado de empresas exportadoras. Esos costos no desaparecen, sino que recaen sobre el ambiente y las poblaciones más vulnerables que viven de los recursos del río y sus humedales", explicó Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora nacional del Programa Corredor Azul de Fundación Humedales/Wetlands International.

Para la especialista, el proceso licitatorio "estuvo viciado desde el origen": no hubo estudios de impacto ambiental actualizados, sino información parcial que data de 2011. "Una vez más, los intereses económicos de unos pocos parecen primar sobre el bien común y las comunidades que habitan las costas de estos ríos", señaló.

En la misma línea, el geólogo Carlos Ramonell, investigador de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), advirtió que existen zonas del lecho con acortamientos donde el dragado modificará localmente la pendiente del río, lo que podría disparar procesos de erosión y sedimentación difíciles de anticipar, dado que la morfología del Paraná ya no responde a un comportamiento natural desde los cambios registrados a partir de la década del '60.

Los principales impactos ambientales

La modificación artificial del cauce del río repercute de manera directa sobre la biodiversidad, la calidad del agua, las costas y los modos de vida de los pobladores ribereños. Entre los efectos identificados por los especialistas se destacan:

- La deposición del sedimento extraído puede alterar los ciclos naturales de inundación y reproducción de los peces.

- El aumento del tránsito de buques y la instalación de nuevos puertos elevan el riesgo de contaminación y de introducción de especies exóticas invasoras.

- El mayor oleaje generado por el paso de embarcaciones acelera la erosión costera y puede provocar desmoronamientos en las riberas.

EG/fl