"Agradecé que no te pegué un tiro", la amenaza de un hombre que desfiguró a su ex en La Plata

Una joven de 25 años denunció que fue brutalmente golpeada por su expareja y compartió en sus redes sociales las imágenes de cómo quedó su rostro desfigurado después de la agresión, además de las amenazas que recibió del hombre: "Agradecé que no te pegué un tiro", le dijo. El hecho ocurrió en La Plata y la justicia ordenó una orden de restricción perimetral y un botón antipático para la víctima

"Hacía unos dos meses que habíamos cortado nuestra relación que había durado unos cinco meses. Luego nos seguimos hablando, nos vimos, pero no resultaba", relató Lencina en declaraciones al medio local El Día.

La mujer, madre de tres hijos detalló que la agresión tuvo lugar el sábado 18 de enero: "Si bien había cierta insistencia por parte de él en volver, en los mensajes que nos mandábamos no había violencia. Hasta que pasó lo del sábado a la medianoche", recordó.

Lencina fue atacada por su expareja en la puerta de su casa en Tolosa. Foto: Facebook Melina Lencina

"Yo estaba hablando con un amigo en la puerta de mi casa en 525 entre 24 y 25 (Tolosa). Se acercó de manera violenta y le pegó a él. Quise interceder y me pegó dos trompadas en la cara", agregó Lencina. A las horas del episodio el hombre la amenazó por mensaje: "Agradecé que no te pegué un tiro", le escribió. Además le expresó que iba a matar a su familia.

Ante el hecho, la joven radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer. El Juzgado de Familia Nº3 ordenó una orden de restricción perimetral para el agresor y también se solicitó a la Secretaría de Seguridad del Municipio un botón antipánico para otorgarle a la víctima.

Violencia de género: ¿la ley aplicable es eficiente o deficiente?

En redes. La mujer, además de radicar la denuncia correspondiente, utilizó sus redes sociales para contar el calvario que vivió. "No hay que tener miedo y hay que denunciar. Mi ex me pegó anoche. Me hizo una pequeña fractura abajo del ojo, un desangrado, derrame, y lo que se ve. Todo vuelve, y todo se paga", escribió en su perfil de Facebok.

*Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano.

F.D.S./F.F.