Amparos por salud: casi 7 de cada 10 causas del fuero Civil y Comercial Federal ya son por coberturas médicas

Los reclamos judiciales vinculados con la cobertura de salud aumentaron con fuerza durante 2026, según un análisis difundido por el economista y periodista especializado en economía Damián Di Pace. De acuerdo con los datos que compartió en sus redes sociales, los amparos sanitarios representaron cerca de siete de cada diez causas que ingresaron al fuero Civil y Comercial Federal.

Durante el primer semestre de 2026 se registraron 7.523 causas, de las cuales 4.990 fueron amparos relacionados con cuestiones de salud. Esto representa alrededor del 66% del total, según los números difundidos por Di Pace.

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La proporción habría continuado en aumento durante los meses siguientes. Para agosto, de acuerdo con la misma información, los amparos sanitarios ya representaban cerca del 70% de las causas del fuero. En 2025, en cambio, la participación había sido del 45%.

Qué reclaman los pacientes ante la Justicia

Entre los principales motivos que aparecen en los reclamos se encuentran las dificultades para mantener la cobertura médica después de la jubilación, según el relevamiento citado por Di Pace.

También aparecen pedidos vinculados con medicamentos de alto costo, tratamientos complejos e internaciones, además de prestaciones de asistencia y cuidadores domiciliarios.

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Los amparos se utilizan como una vía judicial para reclamar una respuesta cuando una persona considera que una obra social, prepaga u otro prestador no garantiza una prestación a la que tiene derecho.

El crecimiento de este tipo de expedientes implica además una mayor demanda sobre los tribunales que deben resolver conflictos relacionados con el acceso a tratamientos, medicamentos y distintas prestaciones médicas.

El dato que compartió Damián Di Pace

Di Pace es economista, periodista y analista especializado en economía, consumo y mercados, y suele difundir en sus redes sociales datos vinculados con la actividad económica y el impacto de distintas medidas en los hogares.

En una publicación realizada bajo el hashtag #Salud, advirtió sobre la creciente cantidad de amparos sanitarios que llegan a la Justicia y señaló que el fenómeno está generando una fuerte concentración de causas relacionadas con coberturas médicas.

El dato difundido muestra un cambio significativo respecto del año anterior: mientras en 2025 los amparos sanitarios representaban el 45% de las causas mencionadas, para el primer semestre de 2026 la proporción había trepado al 66% y, según la estimación difundida para agosto, se acercaba al 70%.

LB/AF