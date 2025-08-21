Anmat canceló la venta de comprimidos para bajar de peso por “riesgo para la salud”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, la distribución y el uso del producto “Quemador Natural - Natural Gym - Té Verde Centella Asiática” tras registrarse que es un suplemento falso que, de acuerdo al organismo, “es un peligro para la salud de los consumidores”.

El anuncio fue publicado a través de la Disposición 6132/2025 en el Boletín Oficial. La evaluación del producto inició después de que el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió consultas en su correo oficial sobre el producto que se promocionaba en redes sociales como un complemento para bajar de peso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la etiqueta se lee que es de “venta libre”, de “industria argentina” y exhibía una supuesta autorización de Anmat bajo el número PM-2097. El organismo confirmó que el producto se publicitaba como “natural”, ya que declaraba contener té verde y centella asiática. Sin embargo, incluía una referencia a receta médica, lo que sugería que se trataba de una fórmula magistral.

Según la normativa vigente, estas preparaciones deben producirse en farmacias habilitadas, con prescripción médica para un paciente específico, y no pueden comercializarse bajo marcas comerciales ni circular fuera del circuito farmacéutico.

En ese sentido, la Anmat constató que el número de registro PM-2097 no figura en sus bases oficiales y no corresponde a un producto de esta categoría. El organismo determinó que se trata de un producto falso, ya que carece de datos del laboratorio elaborador, composición real y condiciones de fabricación.

MC/ff