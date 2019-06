Unos 10 mil hogares permanecen sin luz en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires

Más de 10 mil hogares permanecían en la mañana de este lunes 17 de junio sin suministro eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos de su conurbano, tras el masivo apagón que este domingo dejó a casi todo el país (junto a parte de Uruguay y del Sur de Brasil) sin luz por una falla masiva en el Sistema de Argentino de Interconexión (Sadi).

De acuerdo al Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), Edenor informó que a las 9 de este lunes había 4.774 usuarios sin suministro mientras. De acuerdo a la empresa, unos 919 usuarios no tenían suministro debido a cortes programados por mantenimiento y obras en los partidos bonaerenses de Hurlingham y Malvinas Argentinas; y los restantes 3.855 eran cortes imprevistos, de acuerdo a datos de la agencia Noticias Argentinas..

Además, se precisó que esta mañana hubo una interrupción en el Servicio de Media Tensión que afectaba a los partidos bonaerenses de Escobar, General San Martín, Malvinas Argentinas, Pilas, Tigre y Vicente López, además de una zona del barrio porteño de Palermo. "Los cortes son los normales para un día como hoy, con lluvia", explicó Alejandra Martínez, vocera de la compañía.



Por su cuenta, en la mañana Edesur constató 5.653 clientes sin energía. La empresa tenía cortes programados por mantenimiento y obras en Lanús este que afectaba a 381 usuarios. Esa compañía también registraba interrupciones en el servicio de media tensión que afectaban a Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela y Tigre. En la Ciudad de Buenos Aires, las zona más afectada fue el barrio de Monserrat, mientras que este lunes se registraban cortes y protestas de vecinos en la zona de Almagro.

Cerca del mediodía, la cifra de afectados ascendió a 9.328. "El apagón está solucionado en un 100%. Hoy es un día de operación normal, a pesar de que venimos con lluvias desde hace varias jornadas", afirmó Pablo Hacker, vocero de Edesur, según consignó la agencia Télam.

En este marco, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, aseguró este lunes que el corte masivo de este domingo “se produjo en el tramo de transporte entre Yacyretá y Salto Grande” y que "hubo una falla en el litoral en un momento en el que el sistema estaba recibiendo mucha energía". Además, informó que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico va a realizar un estudio y “en 15 días se va a saber” lo que pasó.

"De 0 a 10, hay 0 posibilidades que vuelva a repetirse. No tiene que volver a repetirse", recalcó en declaraciones a radio La Red. "Esto es algo muy grave que no debería haber pasado, no debe pasar. Tardamos 14 horas y media para tener al país reconectado", agregó el funcionario. En Uruguay, más de 36.000 usuarios continuaban esta mañana sin servicio, en especial en Montevideo, según informó la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de ese país.

AB/FF