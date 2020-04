Apareció el cuerpo sin vida de Camila Aldana Tarocco enterrado en un baldío

Una joven de 26 años que estaba desaparecida desde el 4 de abril último fue hallada este miércoles 15 de abril asesinada adentro de una bolsa enterrada a 200 metros de la casa de su ex pareja, quien ya estaba detenido como sospechoso de femicidio, en el partido bonaerense de Moreno, informaron fuentes judiciales.



Los voceros dijeron a Télam que el hallazgo del cuerpo de Camila Aldana Tarocco se produjo cerca de las 0.30 en un descampado situado en la avenida Monsegur y la calle San Cayetano, a unas 20 cuadras de su casa y a dos de la del principal acusado, Ariel Alberto González.



Hasta allí llegó en el marco de la búsqueda una brigada policial con canes rastreadores, que detectaron tierra removida entre unos pastizales y finalmente encontraron una bolsa negra que contenía el cadáver de Camila.

El enemigo está en casa: hubo 24 femicidios en marzo, 6 de ellos durante la cuarentena



La fiscal 3 de Moreno-General Rodríguez a cargo de la causa, Luisa Pontecorvo, se presentó en el lugar y ordenó trasladar así como fue hallado el cuerpo a la morgue judicial de General Rodríguez, donde será sometido a la autopsia con el fin de establecer la causa de la muerte y la fecha.



Camila había desaparecido la mañana del sábado 4 de este mes y el lunes 6 su familia radicó una denuncia formal que dio inicio a la investigación.



En el marco de la causa, el 8 de abril último la fiscal dispuso el arresto de la ex pareja de Tarocco, González, quien declaró en esa oportunidad que había estado con ella hasta el sábado a la mañana, ya que luego de pasar la noche juntos la había acompañado hasta una parada de colectivos.



Según el acusado, tras despedirse, Camila se iba a cobrar a un cajero automático los 10.000 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno Nacional otorga a los trabajadores del sector informal mientras está vigente la cuarentena por el coronavirus.

Violencia de género: cómo funciona la nueva manera de pedir ayuda



Pero sus dichos no convencieron a la fiscal, quien lo dejó detenido como sospechoso de la desaparición de Camila y también porque descubrió que había violado una prisión domiciliaria que le impusieron en el marco de una causa por violencia de género que tramita en la Justicia de General Rodríguez, añadieron las fuentes.



Además, dijeron los voceros, la funcionaria judicial estableció luego que el dinero del IFE depositado en la cuenta de la joven no había sido extraído ni se había realizado ningún movimiento, es decir que Tarocco nunca había llegado al banco,



Para esta jornada, y ya con la luz del día, la fiscal ordenó una nueva inspección en el lugar del hallazgo del cuerpo y la búsqueda de pruebas que puedan incorporarse a la causa.



Para mañana, en tanto, tiene previsto indagar al sospechoso detenido. En el marco de la pesquisa, Pontecorvo también demoró para que declare a la actual pareja de la joven, un ex soldado voluntario, aunque luego fue liberado pero aún continúa sujeto a la investigación judicial.