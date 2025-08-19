El árbol de jade es una de las plantas decorativas más populares para alegrar el hogar. Se caracteriza por su belleza, y según el Feng Shui, atrae la buena suerte y la prosperidad.

Originaria de Sudáfrica, esta suculenta de hojas carnosas y brillantes conquistó a los amantes de la jardinería. Su fácil cuidado y su capacidad de crecer en interiores la convierten en una opción ideal tanto para principiantes como para expertos. No es raro que muchos se pregunten: ¿cómo cuidar la planta de jade para que crezca fuerte y saludable?

Cómo cuidar la planta de jade

El cuidado del árbol de jade es sencillo y no requiere demasiada atención. Esta planta necesita poca agua: se debe regar solo cuando la capa superior del sustrato esté completamente seca, evitando el exceso que puede dañar sus raíces. En invierno, la frecuencia de riego debe ser aún menor.

Un truco muy usado es añadir azúcar al momento del riego, ya que funciona como fertilizante natural que estimula el crecimiento y favorece la floración. Además, durante la primavera y el verano, se recomienda aplicar un fertilizante para suculentas una vez al mes. En invierno, no es necesario fertilizar.

En cuanto a la temperatura, la planta de jade prefiere climas templados y no resiste las heladas. El rango ideal es de 15 a 25 °C. También es fundamental ubicarla en un lugar con luz natural abundante, evitando rincones oscuros o donde no reciba luz directa.

Longevidad y beneficios

Uno de los mayores atractivos del árbol de jade es su longevidad. Con los cuidados adecuados, puede vivir varias décadas, e incluso alcanzar los 100 años. Su crecimiento lento la convierte en una planta perfecta para quienes buscan un compañero verde duradero en casa.

