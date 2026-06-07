Avances contra las inundaciones en Núñez

La Ciudad está cerca de finalizar las obras hídricas de dos aliviadores para el arroyo Medrano: ya registran un avance del 90% y facilitarán el escurrimiento del agua hacia el Río de la Plata.

Se espera que, al finalizar, estos trabajos complementarios beneficien a más de 50 mil vecinos de de Saavedra, Núñez y Belgrano.

La construcción de los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, dos conductos circulares de hasta 2,4 metros de diámetro, se extenderán por casi veinte cuadras y mejorarán el drenaje cuando se registren tormentas de gran intensidad en la zona que va del Parque Saavedra a la avenida Cabildo.

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Ver la magnitud de las obras es impresionante. Y es muy necesario que los vecinos puedan ver cuánta obra hay bajo tierra. Con esto se resuelve el problema de los picos de lluvia en una zona donde antes había anegamientos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En función del cambio climático se aceleraron las obras hidráulicas previstas. Son grandes obras de infraestructura que mitigan los efectos de las lluvias fuertes y tienen un impacto muy concreto en el día a día de los vecinos, resaltó el jefe de gobierno.

En los trabajos para mejorar el manejo de la cuenca del arroyo Medrano se destaca la ampliación del reservorio del Parque Sarmiento, una gigantesca pileta que retiene agua temporalmente.

Este reservorio puede almacenar el equivalente al agua contenida en cien piletas de natación olímpicas

Buenos Aires está atravesada por once arroyos pertenecientes a seis cuencas hídricas que vierten sus caudales hacia el Río de la Plata y el río Matanza-Riachuelo.