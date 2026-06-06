sábado 06 de junio de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 6 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Sábado 6 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 8934

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  1. 8934
  2. 1941
  3. 2841
  4. 9508
  5. 4324
  6. 5313
  7. 4723
  8. 5713
  9. 9946
  10. 2586
  11. 5153
  12. 9234
  13. 0278
  14. 0538
  15. 3419
  16. 0129
  17. 8193
  18. 0163
  19. 6860
  20. 4720

Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 4788

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4788
  2. 0607
  3. 6097
  4. 7363
  5. 0912
  6. 5263
  7. 7033
  8. 7431
  9. 8510
  10. 1347
  11. 9379
  12. 6890
  13. 1085
  14. 9746
  15. 9183
  16. 9302
  17. 4326
  18. 9459
  19. 4053
  20. 8568

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 6322

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6322
  2. 1406
  3. 9826
  4. 8971
  5. 4752
  6. 8565
  7. 4304
  8. 9671
  9. 3237
  10. 5281
  11. 3418
  12. 9554
  13. 8320
  14. 8981
  15. 5270
  16. 8473
  17. 4999
  18. 1587
  19. 2615
  20. 0860

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 6172

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6172
  2. 8431
  3. 3936
  4. 8255
  5. 2825
  6. 0839
  7. 1113
  8. 7843
  9. 2768
  10. 0977
  11. 0205
  12. 0613
  13. 5484
  14. 5488
  15. 4754
  16. 3657
  17. 6974
  18. 7836
  19. 4742
  20. 0993

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 9010

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9010
  2. 2839
  3. 9761
  4. 3176
  5. 7196
  6. 2240
  7. 9138
  8. 7893
  9. 9550
  10. 0086
  11. 9645
  12. 7863
  13. 2014
  14. 6160
  15. 9179
  16. 9098
  17. 4029
  18. 9863
  19. 3455
  20. 3954

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 2384

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2384
  2. 9589
  3. 7580
  4. 7199
  5. 4903
  6. 7432
  7. 9255
  8. 4167
  9. 1864
  10. 1409
  11. 2574
  12. 9905
  13. 9663
  14. 7908
  15. 1137
  16. 6555
  17. 0606
  18. 4047
  19. 3032
  20. 9331

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 8816

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8816
  2. 6282
  3. 8569
  4. 9004
  5. 2168
  6. 2173
  7. 9761
  8. 5280
  9. 4513
  10. 8773
  11. 2814
  12. 7203
  13. 3160
  14. 2506
  15. 3522
  16. 3686
  17. 5721
  18. 4939
  19. 5166
  20. 2761

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 6016

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6016
  2. 5477
  3. 1112
  4. 5063
  5. 5463
  6. 7778
  7. 0211
  8. 7132
  9. 6858
  10. 6516
  11. 8345
  12. 7244
  13. 3205
  14. 6136
  15. 8782
  16. 6363
  17. 7100
  18. 3384
  19. 4295
  20. 6592

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 2934

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2934
  2. 9060
  3. 6789
  4. 5939
  5. 0660
  6. 3595
  7. 2628
  8. 1380
  9. 9498
  10. 2882
  11. 2608
  12. 0449
  13. 3298
  14. 3944
  15. 8725
  16. 0961
  17. 5266
  18. 1314
  19. 0000
  20. 8894

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 8602

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8602
  2. 7622
  3. 1414
  4. 8955
  5. 6319
  6. 2585
  7. 0439
  8. 7793
  9. 1550
  10. 4967
  11. 0907
  12. 0563
  13. 7480
  14. 4406
  15. 6387
  16. 8748
  17. 3839
  18. 2532
  19. 7419
  20. 4538

Resultados de la Quiniela del 6 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • Nocturna: 3713

Resultados Santa Fe

  • Nocturna: 0473

Resultados Entre Ríos

  • Nocturna: 0535

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • • La Previa: 10:15 hs.
  • • La Primera: 12:00 hs.
  • • La Matutina: 15:00 hs.
  • • La Vespertina: 18:00 hs.
  • • La Nocturna: 21:00 hs.
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