QUINIELA de hoy Sábado 6 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 8934

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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8934 1941 2841 9508 4324 5313 4723 5713 9946 2586 5153 9234 0278 0538 3419 0129 8193 0163 6860 4720

Resultados Quiniela Previa Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 4788

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4788 0607 6097 7363 0912 5263 7033 7431 8510 1347 9379 6890 1085 9746 9183 9302 4326 9459 4053 8568

Resultados Quiniela Primera Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 6322

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6322 1406 9826 8971 4752 8565 4304 9671 3237 5281 3418 9554 8320 8981 5270 8473 4999 1587 2615 0860

Resultados Quiniela Primera Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 6172

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6172 8431 3936 8255 2825 0839 1113 7843 2768 0977 0205 0613 5484 5488 4754 3657 6974 7836 4742 0993

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 9010

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9010 2839 9761 3176 7196 2240 9138 7893 9550 0086 9645 7863 2014 6160 9179 9098 4029 9863 3455 3954

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 2384

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2384 9589 7580 7199 4903 7432 9255 4167 1864 1409 2574 9905 9663 7908 1137 6555 0606 4047 3032 9331

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 8816

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8816 6282 8569 9004 2168 2173 9761 5280 4513 8773 2814 7203 3160 2506 3522 3686 5721 4939 5166 2761

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 6016

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6016 5477 1112 5063 5463 7778 0211 7132 6858 6516 8345 7244 3205 6136 8782 6363 7100 3384 4295 6592

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 6 de junio

• A la cabeza: 2934

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2934 9060 6789 5939 0660 3595 2628 1380 9498 2882 2608 0449 3298 3944 8725 0961 5266 1314 0000 8894

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 6 de junio

• A la cabeza: 8602

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8602 7622 1414 8955 6319 2585 0439 7793 1550 4967 0907 0563 7480 4406 6387 8748 3839 2532 7419 4538

Resultados de la Quiniela del 6 de junio por provincia

Resultados Córdoba

Nocturna: 3713

Resultados Santa Fe

Nocturna: 0473

Resultados Entre Ríos

Nocturna: 0535

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: