AySA explicó las razones del mal olor del agua en algunos barrios porteños

Diversos usuarios se quejaron a la compañía AySA por el mal olor y sabor del agua que llegaba a sus viviendas durante el pasado fin de semana. A raíz de las quejas que recibió y los comentarios que empezaron a proliferar en las redes sociales, la empresa estatal emitió un comunicado en el que explicó que este fenómeno se debía a "variaciones en el Río de la Plata" que no afectaron a su potabilidad.

Algunos usuarios aseguraron en las redes sociales que el agua tenía un sabor “podrido”, como de “aceite de oliva” o incluso que parecía “el líquido de aceitunas podridas”. Las quejas se iniciaron el sábado 4 de julio, y siguieron también el domingo.

AySA indicó en el comunicado que difundió a través de las redes sociales que "de manera muy esporádica y excepcional pueden producirse variaciones en el Río de la Plata que provoquen esta situación, que de ninguna manera afectan la potabilidad del agua". En ese sentido, la empresa destacó: "Queremos llevar tranquilidad de que esta situación no presenta peligro alguno para la salud".

En este marco, AySA resaltó que el agua "es monitoreada las 24 horas, los 365 días del año y sometida a rigurosos análisis de laboratorio, lo que asegura el control permanente en todas las etapas de producción, desde la captación en el río hasta la distribución domiciliaria".

Ante la consulta de PERFIL, la compañía sostuvo que ya ocurrió un episodio similar entre septiembre y octubre del año pasado que se repitió este fin de semana. “Los controles del agua los hacemos cuando la potabilizamos, y por eso informamos una vez lo detectamos que no hay ningún inconveniente”, consignaron desde la empresa. Ante cualquier duda o consulta, los usuarios tienen disponible las 24 horas la línea 0800-321-AGUA (2482) o bien a través de sus canales oficiales de Twitter (@AySA_Oficial)

y Facebook (/AySA.Argentina).

La explicación de la empresa no dejó contentos algunos usuarios que insistieron en que nunca habían vivido un hecho de estas características. “Jamás en 42 años de vida tengo recuerdo de un sabor tan espantoso del agua, en este hilo no dicen nada. Ya sabemos que trabajan todos los días, eso no quita que ahora el agua sea intomable y uds no den una respuesta al problema”, lamentó Marcelo Carrera.

"Ni esporádica ni excepcional, esto viene pasando todos los meses hace aproximadamente un año. El olor y el gusto del agua es horrible en esos momentos, como ahora", consideró por su parte Julieta Rancor.

