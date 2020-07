Batalla en Costa Salguero: cómo vive un enfermo de covid-19 en el centro de aislamiento

Esta semana, un video que circuló por las redes sociales mostró cómo una veintena de hombres vestidos con ambos celestes golpeaban a un joven acusado de robar dos teléfonos. El hecho ocurrió en el Centro de Aislamiento de Costa Salguero, un predio ubicado en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos aires, que está destinado a alojar a enfermos leves y asintomáticos de coronavirus provenientes de paradores y barrios vulnerables porteños.

"Era un pibe del otro pabellón que se había robado cuatro celulares. Recuperaron solo dos. Al chico lo sacaron, pero no sabemos a dónde lo llevaron”, explica Luis, uno de los pacientes con covid aislado en el complejo, en relación al altercado. Según cuenta a PERFIL, los robos no son frecuentes en el lugar, aunque asegura que antes de su ingreso “ya habían querido sacar un aparato”.

Tras el episodio, desde el Gobierno porteño buscaron calmar los ánimos e informaron que "se trató de un hecho aislado” ya que "desde la apertura el 27 de Mayo no se registran incidentes”. En este sentido, afirmaron a este portal que la gresca tuvo lugar el lunes pasado y comenzó cuando dos personas advirtieron que habían desaparecido sus celulares y un grupo de alojados identificó al presunto autor. De acuerdo a los datos brindados, se llamó a la Policía de la Ciudad de la Comuna 14 y se aisló a la persona acusada.

Sin embargo, las imágenes se viralizaron en las redes sociales como un reguero de pólvora y dieron pie para poner el foco en la situación del lugar, destino obligado por 14 días para quienes tienen menos recursos.

Aislados, pero juntos. El Centro de Aislamiento de Costa Salguero fue inaugurado por Horacio Rodríguez Larreta el 27 de mayo pasado. En la actualidad, aloja a 201 personas y tiene cinco sectores –tres pabellones para hombres y dos para mujeres–. El lugar tiene capacidad para 798 personas y está compuesto por áreas comunes donde se pueden ver hileras de camas, unas al lado de las otras. “El objetivo es garantizar el cuidado de personas con COVID leve que no puedan permanecer aislados y ofrecerles un espacio confortable mientras transitan la enfermedad”, explican desde el Gobierno porteño.

En el caso de Luis, su traslado a este predio comenzó el jueves de la semana pasada cuando fue a hacerse el hisopado al complejo de la cancha de San Lorenzo, donde semanas atrás se instalaron móviles sanitarios. “Me dio positivo y me dijeron que llame a mi obra social. Estuve intentando comunicarme medio día y nada. Hablé con los doctores en San Lorenzo y me dijeron que me iban a ubicar momentáneamente en un hotel a través del Gobierno de la Ciudad. Yo pensé ‘buenísimo’”, relata a PERFIL.

"Casi no hay doctores, son todos coordinadores", afirma Luis.

"Esperé ahí y vino un micro a buscarnos. Iba dejando gente en los hoteles y en un momento a mí me dijeron ‘Costa Salguero, pabellón tres’ y no me gustó nada. Entramos acá el viernes tipo 23 con otras tres personas”, agrega este hombre de 41 años que vive en el barrio de Flores. Tras su ingreso, Luis tuvo que sacarse la ropa, usar un uniforme celeste y acoplarse a la rutina del lugar, que incluye dormir en un galpón sin divisiones.

“La comida hay que recalcar que sobra, pero después en el baño a veces te quedás sin agua caliente. Son ocho baños para 230 personas. Hay que convivir, acá se apagan las luces y te tenés que guardar el teléfono”, explica, y advierte: “Casi no hay doctores. Son todos coordinadores. Yo me cansé de ir a hablar para que me atienda un superior porque soy asmático y, como está todo cerrado, uno no cambia de aire”.

Así se vive en el predio de Costa Salguero.

En rigor, según datos del GCBA, el lugar tiene dos médicos para todos los pacientes, 10 enfermeros que se dividen en dos turnos, y 120 promotores de la Salud, que son los únicos que entran en contacto estrecho con los pacientes. Más específicamente, la operación del centro de aislamiento está formada por un total de 285 personas. A los profesionales de la salud se le suman los jefes de los sectores, de admisión y egresos, de sistemas y hasta de recursos humanos, entre otros.

En este marco, Luis advierte un hecho inquietante. “Hay gente que se hizo el hisopado y nunca le dieron el resultado. Están esperando acá desde el viernes. Acá no hay aislamiento, estamos todos juntos”, afirma, y explica que él, como enfermo de coronavirus, puede compartir el espacio con gente que "sigue esperando sus estudios" y se puede contagiar. “Yo la verdad es que me arrepiento de haber venido, me hubiese quedado en mi casa porque tengo lugar para quedarme. Me arrepiento por mi salud”, concluye.

Ante la consulta de PERFIL sobe la situación, desde la Ciudad afirman que los pacientes que están alojados en este centro son todos "casos positivos” de covid-19. “La gente que espera los resultados está en los hoteles”, asegura una fuente del Gobierno porteño a este portal. Sobre la falta de médicos, argumenta: “Cuando un paciente ingresa, tiene una entrevista con el médico. Lo revisa y ve si tiene una patología previa para darle seguimiento. Los médicos les dan a los promotores de salud la medicación que cada persona necesite. Hasta el momento no se derivó a ninguna persona a otro hospital por su salud”.

AB/MC