Cada vez más argentinos eligen compartir el hogar con gatos

Según datos aportados por empresas del rubro pet, en nuestro país se contabilizan alrededor de 14 millones de gatos y eso se explica porque cada vez más personas eligen a esta especie como un compañero y un miembro más de la familia.

El aumento en esta elección está vinculado a cambios culturales que se observan tanto en Argentina como en muchos otros países. Por ejemplo, el gato se adapta mejor al estilo de vida urbano, a vivir en hogares más pequeños, y hay una creciente valoración del gato como compañero emocional. También ayuda su naturaleza independiente.

En este punto vale recordar que ayer -8 de agosto- se celebró el “Día del Gato”, animales caracterizados por su andar sigiloso y mirada enigmática. Pese a su enorme independencia, los dueños aseguran que el gato es un animal sensible, con rutinas marcadas y necesidades claras.

“Cuando comprendemos los instintos naturales de los gatos, podemos construir vínculos más fuertes y auténticos con ellos”, aseguró Belén García Basalo, gerente de esta categoría en la compañía especializada Mars.