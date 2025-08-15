Preparar café: qué temperatura de agua usar para mejor sabor y aroma

Al momento de preparar café, los amantes de esta bebida deben prestar atención a varios factores, como la variedad de granos, el tipo de molienda y el método de preparación, ya que todos influyen en el resultado final. Pero hay un elemento clave que muchas veces pasa desapercibido: la temperatura del agua para café.

El café ofrece sabor, aroma y textura, y cada uno de estos aspectos se ve afectado por la temperatura del agua utilizada durante su elaboración. En el proceso de infusión, se extraen componentes saludables como aceites esenciales —que aportan aroma y sabor—, antioxidantes beneficiosos para la salud, cafeína y compuestos amargos.

¿Cuál es la temperatura ideal para preparar café?

La temperatura del agua influye directamente en la extracción de los componentes del café. Si el agua está demasiado caliente, puede sobreextraer los compuestos amargos, dando como resultado una bebida con sabor fuerte y excesivamente amarga. Por el contrario, si el agua está muy fría, puede subextraer el café, obteniendo una bebida débil y con poco sabor.

Los especialistas en café recomiendan que la temperatura del agua esté entre 90 °C y 96 °C para una preparación óptima. Sin embargo, esto puede variar según el tipo de café: en un espresso, que se elabora más rápido y bajo alta presión, se suele usar una temperatura más elevada; en cambio, para un café de filtro o de prensa francesa, puede ser adecuada una temperatura ligeramente más baja.

Además, un café oscuro y tostado requiere generalmente una temperatura de agua un poco menor que un café claro y suave. El truco está en llevar el agua a ebullición, dejarla reposar un minuto y luego usarla para preparar la bebida.

¿Cuáles son los beneficios de tomar café?

Consumir café de forma moderada (37.5 a 400 miligramos (mg) por día) puede mejorar su estado de ánimo, incrementar sus niveles de energía y mejorar su rendimiento físico y mental.

Sin embargo, otros estudios aseguran que las personas que toman cafe, tienen tasas más bajas de cáncer y enfermedades crónicas que las personas que no beben café.

