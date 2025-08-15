Los alfajores son uno de los postres más clásicos de la Argentina. Caracterizados por sus dos tapitas, relleno de dulce de leche que puede cambiar entre otros gustos y cobertura de chocolate, competirán en el Campeonato Mundial del Alfajor.

El alfajor lleva elaborándose y consumiéndose desde tiempos coloniales en territorios que hoy forman parte de Argentina. El primer alfajor propiamente argentino del que se tiene registro es el alfajor santafesino, ligado a la historia de la ciudad de Santa Fe.

Existen alfajores dobles, triples, con diversas combinaciones de rellenos, cubiertas de chocolate y glaseados, impulsadas por la creatividad de los productores locales.

Cuándo es el Campeonato Mundial del Alfajor

Varios sabores se disputarán por ser el mejor del mundo este viernes 15 y sábado 16 de agosto. Costa Salguero será el escenario donde se llevará a cabo uno de los eventos más importantes de la gastronomía en el pabellón N° 6, entre las 12 y las 20:00 hs.

Los asistentes degustarán la variada propuesta de diferentes identidades de este postre que participarán en el torneo, mientras que el jurado tendrá el desafío de catar a ciegas las variedades. Una vez que hayan probado las variedades, deberán evaluar más de 35 categorías para elegir al “mejor alfajor del mundo”.

Quiénes estarán presentes en el Campeonato Mundial del Alfajor

Durante el evento habrá más de 120 productores de todas las regiones locales, como especialistas de Uruguay, que participarán en distintas categorías. En esta edición, habrá creaciones artesanales y nuevas, como lo es el fruto seco de moda, el pistacho, el chocolate blanco y otras combinaciones exóticas.

Categorías del Campeonato Mundial del Alfajor 2025

Por componente – tipo de relleno

Mejor relleno de dulce de leche

Mejor relleno de fruta

Mejor alfajor relleno de dos sabores (nueva categoría)

Por componente – tipo de cobertura

Mejor cobertura de chocolate negro

Mejor cobertura de chocolate blanco

Mejor alfajor glaseado

Por componente – galleta

Mejor galleta de alfajor

Por cantidad de capas

Mejor alfajor simple

Mejor alfajor de tres capas

Por aspectos vinculados a la receta

Mejor alfajor tradicional estilo marplatense (cada año se homenajeará una receta tradicional del alfajor)

Mejor alfajor exótico

Mejor alfajor de maicena

Mejor alfajor saludable

Por análisis sensorial

Mejor textura

Mejor aroma a alfajor

Por tamaño de empresa

Mejor alfajor industrial (de kiosco)

Mejor alfajor pyme

Mejor alfajor de autor

Otros

Mejor packaging

¿Cómo comprar las entradas?

El Campeonato Mundial del Alfajor se hace en Costa Salguero el 15 y 16 de agosto. Las entradas salen $7000.

