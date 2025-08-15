Los alfajores son uno de los postres más clásicos de la Argentina. Caracterizados por sus dos tapitas, relleno de dulce de leche que puede cambiar entre otros gustos y cobertura de chocolate, competirán en el Campeonato Mundial del Alfajor.
El alfajor lleva elaborándose y consumiéndose desde tiempos coloniales en territorios que hoy forman parte de Argentina. El primer alfajor propiamente argentino del que se tiene registro es el alfajor santafesino, ligado a la historia de la ciudad de Santa Fe.
Existen alfajores dobles, triples, con diversas combinaciones de rellenos, cubiertas de chocolate y glaseados, impulsadas por la creatividad de los productores locales.
Cuándo es el Campeonato Mundial del Alfajor
Varios sabores se disputarán por ser el mejor del mundo este viernes 15 y sábado 16 de agosto. Costa Salguero será el escenario donde se llevará a cabo uno de los eventos más importantes de la gastronomía en el pabellón N° 6, entre las 12 y las 20:00 hs.
Los asistentes degustarán la variada propuesta de diferentes identidades de este postre que participarán en el torneo, mientras que el jurado tendrá el desafío de catar a ciegas las variedades. Una vez que hayan probado las variedades, deberán evaluar más de 35 categorías para elegir al “mejor alfajor del mundo”.
Quiénes estarán presentes en el Campeonato Mundial del Alfajor
Durante el evento habrá más de 120 productores de todas las regiones locales, como especialistas de Uruguay, que participarán en distintas categorías. En esta edición, habrá creaciones artesanales y nuevas, como lo es el fruto seco de moda, el pistacho, el chocolate blanco y otras combinaciones exóticas.
Categorías del Campeonato Mundial del Alfajor 2025
Por componente – tipo de relleno
Mejor relleno de dulce de leche
Mejor relleno de fruta
Mejor alfajor relleno de dos sabores (nueva categoría)
Por componente – tipo de cobertura
Mejor cobertura de chocolate negro
Mejor cobertura de chocolate blanco
Mejor alfajor glaseado
Por componente – galleta
Mejor galleta de alfajor
Por cantidad de capas
Mejor alfajor simple
Mejor alfajor de tres capas
Por aspectos vinculados a la receta
Mejor alfajor tradicional estilo marplatense (cada año se homenajeará una receta tradicional del alfajor)
Mejor alfajor exótico
Mejor alfajor de maicena
Mejor alfajor saludable
Por análisis sensorial
Mejor textura
Mejor aroma a alfajor
Por tamaño de empresa
Mejor alfajor industrial (de kiosco)
Mejor alfajor pyme
Mejor alfajor de autor
Otros
Mejor packaging
¿Cómo comprar las entradas?
El Campeonato Mundial del Alfajor se hace en Costa Salguero el 15 y 16 de agosto. Las entradas salen $7000.
