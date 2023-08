El 'mejor alfajor del mundo' es un triple de dulce de leche que se produce en Campana

En el predio de La Rural se desarrolló el último fin de semana el II Campeonato Mundial de Alfajor, en el cual resultó ganador un alfajor triple con dulce de leche llamado "Quiero", que se fabrica en la localidad bonaerense de Campana. En la competencia participaron fabricantes de distintos países ante la concurrencia de unas 40.000 personas y un experimentado jurado integrado por influencers, maestros pasteleros, ingenieros en alimentos y especialistas en análisis sensorial.

En el sitio web oficial del Mundial del Alfajor, la iniciativa se describe como "el primer evento destinado a premiar el esfuerzo de las empresas por entregar a los consumidores los Mejores Alfajores, de Máxima Calidad, realizados con recetas transmitidas de generación en generación y empleando los mas puros ingredientes".

Yanina Acosta y Maximiliano Santos, dueños del emprendimiento que dio origen al suculento alfajor triple que resultó ganador del certamen internacional, dialogaron con la agencia de noticias Télam y revelaron que fueron perfeccionando la receta "hasta último momento".

Campeonato Mundial del Alfajor 2023. Fotos: Télam

"Estamos sin palabras, quedamos mudos, ganamos el premio al mejor alfajor y la categoría al mejor triple también; es el premio a una pasión, empezamos con mucho esfuerzo en 2021 y fuimos cambiando recetas, hasta último momento", afirmaron los campeones del reciente Mundial del Alfajor.

"Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes, este alfajor no está en los quioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos, y para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora", detalló Maximiliano a Télam.

Durante el encuentro, mas de 100 firmas compitieron sin tener un stand propio, tanto de origen nacional como de otros países, tales como de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos.

Ingredientes del 'mejor alfajor del mundo'

La exquisitez que resultó coronada como "Mejor Alfajor del Mundo 2023" es un alfajor triple con galletita de chocolate, relleno con dulce de leche y ganache de maní, con baño de chocolate semiamargo.

Los expertos procedieron bajo un estricto procedimiento de cata a ciegas y se inclinaron por el alfajor producido en Campana.

Muchos de los expositores que participaron en el concurrido evento se quedaron sin stock durante la exposición en La Rural, ante la gran demanda del público fanático de los dulces.

CA/ED