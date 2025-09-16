Capacitan a jóvenes en robótica e Inteligencia Artificial con simuladores

A días de celebrarse el Día del Estudiante, la Ciudad de Buenos Aires impulsó un nuevo proyecto que busca mejorar la forma de inserción laboral de los más jóvenes: se trata de la “Agencia de Habilidades para el Futuro”, organismo que funciona en el ámbito del Ministerio de Educación porteño.

Desde allí se impulsa la enseñanza práctica a través de un Centro de Simulación que está destinado a formar —pero de una forma diferente— a los más jóvenes. “Es una opción para que puedan prepararse mejor para los desafíos del mundo laboral de hoy y del mañana”, explican desde esa institución.

El espacio de enseñanza está ubicado en el microcentro porteño y dispone de tecnología de última generación: laboratorios virtuales, simuladores físicos y entornos que reflejan sectores como Industria 4.0, energías renovables, electromovilidad, inteligencia artificial y gastronomía.

Sus directivos aspiran a que no solo se convierta en un lugar de capacitación, sino también de motivación, donde jóvenes (y adultos) pueden adquirir habilidades prácticas, enfrentarse a desafíos reales y conocer de primera mando las tecnologías que marcarán el futuro del trabajo.

Orientación vocacional

Además de acercar herramientas laborales, en este centro la Ciudad también ofrece, a través del programa “Construí tu Futuro”, prácticas, orientación vocacional, cursos virtuales y acompañamiento personalizado, ayudando a reconvertir y potenciar proyectos laborales y educativos.

Con iniciativas que involucran a diferentes actores de la sociedad, la estrategia busca impactar a más de 85 mil personas, garantizando una transformación en la capacitación laboral y abriendo caminos hacia un futuro más inclusivo y tecnológico.