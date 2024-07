Caso Loan: Bullrich dijo que en los celulares peritados "hay cosas que se borraron" y declaró un vidente

Se cumplen 21 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años que visitó la casa de su abuela para almorzar el 13 de junio y desde entonces es intensamente buscado. La investigación todavía tiene múltiples hipótesis, sobre todo luego de la declaración de su tía, Laudelina Peña, quien afirmó que está muerto y fue atropellado por el matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos. Sin embargo, la pista de la trata no es descartada por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los funcionarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano.

Loan Danilo Peña

14.30 - La prima de Loan amplía su declaración y este viernes se levanta el secreto de sumario

Camila, la prima de Loan que desmintió la versión del accidente, ampliará este jueves su declaración para desmontar la versión que la tía develó el último sábado, generando más confusión a tres semanas de la desaparición del menor. Se espera que llegue al Juzgado Federal alrededor de las 13.30.

13.00 - La PROTEX pidió ayuda a Interpol para verificar si los detenidos están ligados a la pedofilia

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas realizó un pedido para que la policía internacional constate si los detenidos estaban relacionados con páginas de pedofilia dentro de la deep web o web profunda, una parte oculta donde hay cualquier tipo de contenido.

El pedido tiene como contexto las múltiples hipótesis que manejan los investigadores, donde no descartan que el niño haya sido vendido para explotación con fines sexuales.

Caso Loan: la abuela cree que el niño "está vivo", mientras investigan un camino cerca de su casa

La pista de la trata fue una de las más fuertes hasta que Laudelina Peña, tía del niño, declaró que lo habían atropellado Caillava y Pérez con una camioneta blanca, algo que fue rechazado incluso por los propios detenidos.

12.15 - La declaración de un vidente

El fiscal de Goya citó este jueves al vidente Ariel Gálvez para que aclare cuál era su relación con Daniel "Fierrito" Ramírez, uno de los detenidos que participó del último almuerzo donde se vio a Loan.

De acuerdo a su relato, Ramírez se comunicó para consultarle dónde estaba el menor de cinco años. Gálvez detalló qué preguntas le hizo y habló de la relación que mantienen.

11.15 - Bullrich habló sobre los peritajes a los celulares: "Hay cosas que no se pueden recuperar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo presente en el inicio de las pericias a los 12 celulares de los detenidos en el caso Loan y ante la prensa informó que "hay cosas que se borraron, pero se pueden recuperar".

"Estamos haciendo un apoyo científico con la mejor tecnología que tiene la Argentina y el trabajo que hacen es excelente", expresó Bullrich.

Pese a que no dio detalles sobre los primeros elementos hallados en los teléfonos, la titular subrayó que "hay cosas que se borraron y se pueden recuperar, pero otras no. Falta extraer mucha información".

Asimismo, ratificó que no va a hablar de pruebas que "puedan cambiar las hipótesis" porque "eso le corresponde a la Justicia".

"Mi presencia es porque hay algunas comunicaciones e imágenes que el director de cibercrimen me quería mostrar", contó. Por último, Bullrich señaló: "No sabemos cuando se va a dar a conocer los resultados. Esta pericia va a ayudar mucho en la investigación". Entre lo solicitado a adquirir, está que se haga un back Up, que se obtengan los correos electrónicos, se recuperen archivos eliminados y se consigan registros de Internet y redes sociales.

En desarrollo...

