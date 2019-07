por Santiago Carrillo

Una mujer murió y otras siete personas se encuentran internadas –tres de ellas, en grave estado– en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes por un choque entre una camioneta, un camión de YPF que transportaba combustible y un auto con patente chilena, que sucedió ayer a la tarde en la Ruta de los Siete Lagos, que une esa ciudad con Villa La Angostura. Entre los heridos con riesgo de vida, hay un niño de 12 años, que fue trasladado a Neuquén, según confirmaron fuentes oficiales.

Al cierre de esta edición, el tramo a la altura del km. 2.161 de la RN 40 (Puente Pichi Traful) continuaba completamente cerrado por los trabajos que allí realizaban Bomberos, Gendarmería y la Policía de Neuquén porque el camión explotó y prendió fuego algunos árboles. Por eso, también estaban presentes un avión y un helicóptero hidrantes para evitar un incendio forestal.

La tragedia se produjo alrededor de las 14, a la altura del lago Villarino. Según fuentes policiales, el camión habría patinado en una pronunciada curva donde había hielo acumulado, luego volcó e impactó el auto que circulaba en sentido contrario. La mujer que falleció, de nacionalidad chilena, iba en el auto. El resto de los heridos se encuentra en estado crítico y otros con quemaduras graves.

Se esperaba que esta temporada de invierno fuera una de las más exitosas de los últimos años en la Patagonia, pero esta zona debió enfrentar varios incidentes que coincidieron en la últma semana. En cuanto al accidente fatal en la Ruta de los Siete Lagos, el camión de YPF transportaba el combustible para generar energía eléctrica en Villa La Angostura que, según explica el secretario de Turismo de esta ciudad, Pablo Bruni, es la única forma que tienen de abastecerse. Sin embargo, desde el temporal de nieve que afectó a esa localidad y los derrumbes que la dejaron aislada, el camino solamente estaba habilitado para el tránsito liviano. Ayer establecieron un servicio de catamaranes gratuitos para que la gente pueda salir de Villa La Angostura hacia Bariloche, y aseguran que este fin de semana el servicio eléctrico “estará completamente restituido”. Aún queda un 20% de la ciudad sin luz.

Siniestro. Ayer en la madrugada, además, se incendió el histórico parador Antulauken, una confitería emblemática del centro de esquí Chapelco, en San Martín de los Andes, que fue rápidamente controlado y no dejó heridos. Según informó la gerencia del centro, aún no se sabe qué generó el incendio en el restaurante que se ubicaba a 1.600 metros sobre el nivel del mar. De todos modos, el siniestro no afectó el funcionamiento de las actividades y ayer subieron a la montaña unas 5 mil personas.

Alerta por fuego en San Luis

Al cierre de esta edición, al menos unas diez dotaciones de bomberos continuaban combatiendo un incendio forestal en la zona de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis. Según el director de Bomberos de la Policía provincial, Rafael Godoy, el fuego se produjo durante la noche del jueves y llegó a tener hasta 2 kilómetros de línea de frente.

Uno de los frentes del fuego intentaba avanzar hacia el norte, por las sierras hacia la Estancia Grande. Mientras que el otro ganaba terreno en dirección al sur, donde se encuentra Potrero de los Funes.

Si bien en la noche en que se originó el incendio algunos focos lograron extinguirse, ayer se reavivaron por las condiciones climáticas con el incremento de los vientos.

Aún hay alerta por un posible foco cercano a la ciudad.

Luego de un día de lucha contra el fuego, recién ayer la provincia pudo contar con un avión hidrante que fue destinado por el Plan Nacional de Manejo del Fuego.