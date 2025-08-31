Cierra la estación Agüero de la Línea D: hasta cuándo y por qué

Desde este lunes 1° de septiembre, la estación Agüero de la Línea D del Subte permanecerá cerrada al público durante aproximadamente tres meses. La medida fue anunciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE).

Santa Rosa: la fuerza del viento 'voló' a un micro de ruta 5 y lo dejó varado en la banquina

Los trabajos abarcarán accesos, galerías de escaleras (mecánicas y fijas), vestíbulos y andenes, con el objetivo de mejorar la circulación, la comodidad y los niveles de iluminación. Durante el período de obras, los usuarios deberán utilizar estaciones alternativas de la Línea D, como Bulnes y Facultad de Medicina, para acceder al servicio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El cierre temporal tiene como finalidad mejorar la infraestructura y la experiencia de viaje de los usuarios. Según informaron desde SBASE, los trabajos incluyen:

Impermeabilización de estructuras , mediante técnicas de inyección y tratamiento de juntas para prevenir filtraciones.

Renovación de cielorrasos y revestimientos con materiales de última generación.

Recambio de pisos y escaleras en los accesos y andenes.

Instalación de iluminación LED , que permitirá espacios más claros y seguros.

Actualización de la señalética , con incorporación de señalización braille en pasamanos y accesos.

Nuevo mobiliario urbano en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Encuesta: solo el 29% de los argentinos contestó saber “mucho” sobre el dengue

Uno de los puntos centrales será la impermeabilización: se instalarán revestimientos especiales de aluzinc para contener posibles ingresos de agua y asegurar la durabilidad de la estación.

Además, la estación Agüero se suma a otras paradas de la red que ya fueron intervenidas en los últimos años. En la Línea D ya pasaron por una remodelación Plaza Italia, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo.

En tanto, en otras líneas también se concretaron mejoras: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A); Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B); San Martín (Línea C); y Jujuy (Línea E).

LV / EM