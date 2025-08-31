Las lluvias torrenciales, acompañadas de granizo y nieve, golpearon a toda la provincia de Mendoza y obligaron al corte total del tránsito entre la capital y Uspallata, en plena entrada a la cordillera. A partir del temporal desatado este sábado, identificado con la tradicional tormenta de Santa Rosa, la Dirección de Vialidad Nacional decidió la interrupción preventiva para evitar accidentes en el camino internacional que conecta con Santiago de Chile.

A distintos puntos se activó el cierre, como en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la Provincial 84, a la salida de Potrerillos hacia Mendoza; en la Ruta 7 y Provincial 82, a la altura de Blanco Encalada; y en el km 1143 de la Ruta 7, cerca del Cementerio de Uspallata. Desde Gendarmería alertaron sobre conductores que, pese al mal tiempo, intentan llegar a Potrerillos por caminos alternativos, lo que genera serias situaciones de riesgo.

La tormenta de Santa Rosa también puso en jaque los planes de reactivar los tours de compras a Chile, que se sumó al temor a represalias después de los incidentes entre hinchas de Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile. Algunas empresas de colectivos también habían decidido postergar sus viajes hasta este lunes 1° de septiembre, fecha en que comenzará a regir el horario extendido del cruce internacional, que pasará a funcionar las 24 horas.

A través de un comunicado, las autoridades fronterizas informaron que el Paso Internacional Cristo Redentor continuará cerrado en ambos sentidos, y que el Paso Pehuenche seguirá inhabilitado hasta nuevo aviso. Durante ese tiempo, los equipos de Vialidad Nacional y Provincial, junto con la Policía de Mendoza, trabajan en la zona.

Durante este domingo, el pronóstico anticipa un clima “mayormente nublado con descenso de la temperatura”: mínima de 6°C y máxima de 12°C, además de lluvias en la mañana y nevadas en la cordillera. Para el centro-sur provincial se esperan vientos intensos, mientras que en el norte de Mendoza la principal preocupación es la abundante caída de agua.

La tradicional Tormenta de Santa Rosa, fenómeno que cada fin de agosto sacude el Cono Sur, volvió a hacerse sentir con fuerza en Argentina, dejando un rastro de complicaciones en varias provincias. A pocas horas de su llegada, Mendoza registró su impacto más severo: más de 100 personas evacuadas, caída de árboles, daños en viviendas y granizo de gran tamaño que afectó a distintas localidades, obligando a Defensa Civil a desplegar operativos de asistencia.

Al municipio de Guaymallén le tocó el mayor impacto, con filtraciones en hogares y edificios, al mismo tiempo que Palmira también sufrió daños significativos. Debido a la intensidad del temporal, un hipermercado en el departamento de San Martín debió cerrar por precaución, evitando riesgos para clientes y empleados.

Desde las autoridades locales y provinciales se mantiene la alerta máxima, recomendando a la población extremar precauciones, evitar traslados innecesarios y seguir las instrucciones hasta que el temporal disminuya su intensidad.