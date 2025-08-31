Tormenta de Santa Rosa en Mendoza: inundaciones, granizo y 100 evacuados

Algunas horas antes de llegar a la provincia de Buenos Aires y el AMBA, este sábado la temida tormenta de Santa Rosa pasó con fuerza por la provincia de Mendoza, donde se registraron al menos 100 evacuados, granizo y fuertes vientos. El temporal también afectó a otras provincias del norte y Cuyo.

Defensa Civil de Mendoza indicó que durante el paso de la tormenta se registraron 270 incidentes que incluyeron árboles caídos, calles y viviendas inundadas, postes derribados y más de 150 solicitudes de asistencia. Las autoridades señalaron que Guaymallén y Tunuyán fueron los municipios más afectado.

En Guaymallén se registraron hogares y edificios inundados, aunque no se especificó cuántos fueron, mientras que en Tunuyán se reportaron al menos 15 viviendas que quedaron tapadas por el agua y al menos 150 vecinos que fueron asistidos en el marco de un operativo social, al igual que otros 30 en el municipio de Santa Rosa.

Según Los Andes, las inundaciones y la lluvia afectaron varios distritos mendocinos como el de San Rafael, donde se reportaron siete árboles caídos y filtraciones en varios techos; Tupungato, donde se registró caída de granizo y un desborde cloacal, y Rivadavia, también con filtraciones en los techos.

Esperando a Santa Rosa: no solo lluvia intensa, también hay alerta naranja por fuertes nevadas

En San Martín se reportó el colapso de un supermercado, el cual debió cerrar por precaución; en General Alvear, se registró la voladura de techos y cables cortados; cinco casas se inundaron en San Carlos y en Luján de Cuyo el temporal trajo desprendimientos de piedra, voladuras parciales y un poste caído.

Malargüe, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Lavalle también reportaron daños como consecuencia de la tormenta, mientras que La Paz, Las Heras y Junín no presentaron incidentes graves. Se espera que la inestabilidad climática continúe durante este domingo, con precipitaciones de leves a intensas.

Santa Rosa en otras provincias del norte y Cuyo

La tormenta de Santa Rosa también tuvo su paso por otras provincias del norte y Cuyo, aunque con daños no tan graves. En el caso de San Juan, el temporal trajo una fuerte granizada en el departamento de 25 de Mayo, mientras que en Gran San Juan las precipitaciones fueron fuertes pero sin grandes daños, según precisó Diario Cuyo.

En Tucumán el foco del temporal estuvo en el sur de la provincia, donde se registró la caída de granizo y lluvias intensas. En lo que respecta a Catamarca, La Paz y Paclín fueron las zonas más afectadas, con una gran cantidad de agua y granizo. En Salta, por su parte, las alertas se enfocaron en las localidades de Metán y Rosario de la Frontera, con fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas.

Tormenta de Santa Rosa en el AMBA y provincia de Buenos Aires

La lluvia llegó a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense durante la mañana de este domingo, aunque no vino con la misma fuerza y magnitud que en otras zonas del país. La llegada del famoso temporal fue confirmada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico emitido por el organismo indica que es probable que las tormentas fuertes se desaten cerca del mediodía, particularmente después de las 11hs, momento en el que comenzaría una intensa caída de agua, acompañada de ráfagas de viento y actividad eléctrica.

El evento, que mermaría durante la tarde, continuaría toda la noche y, según el SMN, podría extenderse hasta la tarde del lunes, culminando con una noche de cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia. En ambos días, el termómetro se mantendría entre los 11° de mínima y los 19° de máxima, con un índice de humedad superior a 80%.

AS.