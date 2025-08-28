Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a partir del viernes 29 de agosto el cielo empezará a cubrirse, dando paso a la tormenta de Santa Rosa, con lluvias intensas y vientos muy fuertes.

El SMN anunció que “el desarrollo de un sistema de baja presión sobre la franja central del país dará lugar a un período de abundantes precipitaciones en forma de lluvias y tormentas persistentes”, que afectará a las provincias de Buenos Aires (incluido el AMBA), La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, y el este de San Juan y La Rioja.

Las precipitaciones arrancarán el viernes 29 de agosto en el sur y oeste de Mendoza, y durante el sábado 30 se extenderán al resto de la provincia, San Luis, San Juan, La Rioja, sur de Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y norte y oeste de Buenos Aires. El domingo 31 las lluvias llegarán también a Entre Ríos y buena parte de Buenos Aires, incluida el Área Metropolitana, mientras que en el resto de las provincias ya citadas seguirán las precipitaciones.

Informe del SMN

El lunes 1° de septiembre las zonas más afectadas por la caída de lluvia serán el este de Mendoza, La Pampa, San Luis, Buenos Aires (incluido el AMBA), Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa.

Durante este período se esperan valores de precipitación acumulada que variarán entre los 20 y los 120 milímetros, aunque en sectores determinados habrá lluvias todavía más abundantes, entre 120 y 150 milímetros.

Todavía no se sabe con certeza dónde se producirán las precipitaciones más intensas, pero los expertos coinciden en que podrían ocurrir en San Luis, Mendoza el sur de La Rioja, el centro y sur de Córdoba, el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires.

Tormenta de Santa Rosa

Fuertes vientos para el sábado 30 y el domingo 31 de enero

El SMN anuncia que habría vientos muy intensos del sudeste y del sur. A partir del sábado 30, este fenómeno afectará a La Pampa, Río Negro, el sur de Córdoba, Mendoza y San Luis; y desde el domingo 31 llegará al sur de La Rioja, el sudeste de Catamarca y el oeste de Córdoba. En estas regiones, los vientos tendrían velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas de 70 a 90 kilómetros por hora.

La intensidad del viento empezará a bajar recién en la madrugada del lunes 1 de septiembre. El SMN recomienda, ante esta situación, que la población se mantenga informada y consulte los pronósticos y alertas para no sufrir inconvenientes.

