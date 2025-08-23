Con el inicio del fin de semana, la provincia de Buenos Aires y el noroeste tendrán vientos intensos del sur y sudoeste, lo que ocasionará una baja en la temperatura. El sábado será soleado, aunque ventoso, con ráfagas que se sentirán con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires.

El momento más frío llegará en la madrugada y la mañana del domingo, cuando la mínima ronde entre 4°C y 5°C en el área urbana, y descienda aún más en los alrededores, con registros de apenas 2°C o 3°C. Con este frío matinal, las máximas se mantendrán en valores moderados, entre 16°C y 18°C.

Cómo continuará el frío el fin de semana

El sábado será un día frío, aunque con cielo despejado. Las máximas alcanzarán entre 16°C y 18°C, marcando un contraste entre mañanas heladas y tardes templadas.

El domingo arrancará soleado, pero hacia la tarde el cielo estará nublado. A pesar de que la mínima será de 5°C, la temperatura mejorará hasta llegar a los 18°C.

Lunes y martes, los valores térmicos estarán entre los 9 y los 20 grados, en dos jornadas totalmente despejadas y sin probabilidad de precipitaciones. El miércoles empezará el día con una mínima de 10 grados. El jueves iniciará con 11 grados de mínima y llegará a una máxima de 19°.

Estas condiciones adelantan un clima primaveral en la Ciudad de Buenos Aires. Entre el lunes y el martes, los valores oscilarán entre 9°C y 20°C, en dos jornadas totalmente despejadas y sin precipitaciones.

