Tras la fuerte ciclogénesis en la provincia de Buenos Aires, el fenómeno se desplazará hacia el este y noroeste, permitiendo que las condiciones comiencen a mejorar de a poco en la franja central y este del país.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó vientos fuertes en sectores de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

Cuándo es la Tormenta de Santa Rosa en Argentina

La ciclogénesis dejó precipitaciones intensas en el Litoral y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde en pocos días se superó el promedio mensual de agosto. En algunos sectores, los registros alcanzaron valores por encima de los 100 milímetros, cuando el promedio histórico del mes ronda los 70 mm.

Cómo estará el clima el fin de semana en el AMBA

De acuerdo con el sitio especializado Meteorored, durante el fin de semana ingresará una masa de aire frío que provocará un marcado descenso de temperaturas.

Sábado: se esperan mínimas de 2 °C a 3 °C en el AMBA , con valores todavía más bajos en localidades del interior bonaerense y la región pampeana .

Domingo: será la jornada más fría, con temperaturas por debajo de los 0 °C en varias zonas, lo que ocasionará heladas generalizadas.

Si bien el descenso térmico afectará tanto a áreas rurales como urbanas, el impacto en cultivos y ganadería será menor gracias a la humedad acumulada por las lluvias previas.

A partir de la próxima semana, se prevé una estabilización del tiempo, con condiciones secas y un progresivo aumento de las temperaturas.

