Lluvia y viento en Buenos Aires: cuándo mejora el clima y sale el sol

Con el inicio del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá lluvias, aunque las condiciones mejorarán a partir del sábado, con jornadas de sol.

La mañana comenzó con chaparrones y, hacia la tarde, se prevén lluvias débiles acompañadas de un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta amarilla para este viernes en varias provincias: La Pampa, el oeste de Buenos Aires (en la frontera con la provincia pampeana), el sur de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, San Juan, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, además del este de Formosa y Chaco.

Cómo sigue el clima el fin de semana

El sábado se presentará con cielo mayormente despejado por la mañana, mientras que por la tarde estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 15°C, según el SMN.

El domingo comenzará con sol pleno, pero durante la tarde y la noche regresarán las nubes. Se espera una mínima de 6°C y una máxima de 17°C.

Pronóstico para la próxima semana

Desde el lunes hasta el miércoles, en la Ciudad de Buenos Aires se anticipa un clima primaveral, con mínimas de 10°C y máximas de 20°C, en jornadas de cielo despejado.